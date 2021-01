Policial 14-01-2021

Intendente Prieto destacó golpe al narcotráfico tras incautación de casi 15 mil plantas de marihuana en precordillera de Molina



Un arduo trabajo realizó el equipo del OS7 de Carabineros en conjunto con funcionarios del Retén de Agua Fría, el cual dio como resultado el decomiso de aproximadamente 15 mil plantas de marihuana distribuidas en tres paños de terreno, con avanzado sistema de regadío y resguardo.



Se trata del procedimiento de incautación de marihuana más grande ejecutado por Carabineros en la última década en la Región del Maule. Además, el segundo golpe al narcotráfico realizado en menos de un mes en territorio maulino. En ese sentido, el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, en compañía del coronel Sergio Carrasco, jefe (s) VII Zona de Carabineros del Maule y el fiscal regional, Julio Contardo, destacaron los pasos que siguen en este caso.



Recordemos que la labor de investigaciones que se desarrollaba desde hace días atrás, permitió que los funcionarios de la institución policial, llegaran hasta un campamento en la precordillera de Molina, en donde se situaba una plantación de marihuana -aproximadamente 15 mil- distribuidas en tres paños y que para el momento del hallazgo, estaba siendo resguardada por 15 personas, quienes tras un intercambio de disparos se dieron a la fuga.



“Destacamos el trabajo del OS7, por la incautación de más de 14 mil plantas de marihuana en la precordillera de Molina, donde se demuestra el trabajo que se ha venido realizando durante el último tiempo, en el que también han participado de forma coordinada la Fiscalía y PDI en la lucha contra el Narcotráfico. Estamos convencidos como Gobierno que tenemos que seguir luchando y no vamos a descansar hasta erradicarlo”, dijo el intendente Prieto.



Por su parte, el coronel Sergio Carrasco, jefe (s) VII Zona de Carabineros del Maule, reseñó los hechos y felicitó la labor de investigación de los uniformados. “Los Carabineros al encontrar las plantaciones fueron recibidos con un pequeño intercambio de disparos, donde no hubo Carabineros lesionados. Los individuos que estaban cuidando la plantación -alrededor de 15- se encontraban con una logística importante y se dieron a la fuga en ese sector cordillerano”.



El coronel adicionó que “logramos incautar una cantidad importantísima de drogas. La más grande en los últimos 10 años, que son casi 15 mil plantas. Sacamos 11 millones de 12, de marihuana, lo que equivale 11 mil millones de pesos. Un procedimiento exitoso de coordinación de las policías”.



INVESTIGACIÓN



Lo que sigue, es la labor indagatoria para poner a disposición de la justicia a los responsables de estos hechos. Así entonces, el fiscal regional, Julio Contardo precisó que “esto nos mantiene alerta respecto a la investigación de delitos de drogas. No nos podemos quedar sin actividad. Tenemos que desarrollar acciones investigativas. Por lo tanto, ahora el esfuerzo nuestro será determinar a los responsables de esta plantación y ponerlos a disposición de la justicia”.