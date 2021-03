Crónica 26-03-2021

Intendente Prieto informó que Molina y Teno retroceden a cuarentena



Desde el sábado 27 de marzo a las 05:00 horas las comunas de Molina y Teno retroceden a cuarentena. En tanto, Río Claro, Hualañé y Curepto retrocedieron a Fase 2 a contar de la misma fecha antes mencionada



En un nuevo balance regional, la máxima autoridad regional, el Intendente Juan Eduardo Prieto, informó acerca de los retrocesos en comunas de la región. Además, hizo hincapié en que los maulinos deben tomar conciencia para disminuir los contagios de coronavirus en la región.

El Intendente Juan Eduardo Prieto indicó que “en nuestra Región del Maule, retroceden a cuarentena las comunas de Molina y Teno a partir de este sábado a las 05 de la madrugada. Además retroceden a transición las comunas de Río Claro, Hualañé y Curepto. Hemos visto un alza genérica en los casos de COVID en la Región del Maule y en el país, es por eso que tenemos una gran cantidad de comunas en cuarentena, hemos hecho un trabajo riguroso de fiscalización, pero quiero ser reiterativo, aunque tengamos miles de fiscalizadores si la gente no entiende y no toma conciencia no vamos a retroceder en casos”.

La Seremía de Salud del Maule confirmó 51.172 casos de COVID-19 en el Maule, teniendo 403 nuevos casos para el informe del jueves 25 de marzo.

La Seremi de Salud, acotó que “a la fecha hay 51.172 personas que han salido positivas a COVID, lo que corresponde al 4,6% de la población de nuestra región. Durante las últimas 24 horas se han sumado 403 nuevos casos que corresponden a: Talca 110, Linares 44, San Javier 40, Curicó 39, Cauquenes 23, Constitución 14, Yerbas Buenas 14, Maule 13, Colbún 13, Parral 12, Longaví 11, Pelluhue 11, Molina 10, Rauco 10, Romeral 8, San Clemente 7, Retiro 4, Villa Alegre 3, Teno 3, Chanco 3, Sagrada Familia 2, Hualañé 2, Santa Juana 2, San Rafael 2, Pencahue 1, Empedrado 1 y Licantén 1”.

Las residencias sanitarias de la región del Maule se encuentran utilizadas en un 88.3% de su capacidad. La ocupación de las residencias sanitarias varía diariamente. En el presente reporte, se informan 963 fallecidos totales para el Maule. Sumando 9 fallecidos en el reporte de hoy.

El Director del SSM, acotó que “quiero hacer un llamado a la comunidad a cuidarse, estamos en una situación bastante compleja en esta segunda ola y en nuestra red asistencial la cantidad de camas disponibles ha sido tremendamente tensionada, los recursos no son infinitos, por ahora estamos buscando formas de poder ofrecer a la comunidad, a nuestros usuarios las camas y las condiciones necesarias para poder darles una atención adecuada”.