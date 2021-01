Crónica 19-01-2021

Intendente Prieto pidió colaboración de la ciudadanía en comienzo de restricción vehicular

En una fiscalización efectuada ayer, el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto; la seremi de Salud, Marlenne Durán y el gobernador de Talca, Jaime Suárez recordaron los alcances y excepciones de la iniciativa que busca disminuir la movilidad para bajar los casos de Covid-19.



A grandes rasgos, la restricción vehicular que partió este lunes busca no perjudicar las jornadas laborales, es decir, desde las 09.30 hasta las 18.00 horas en Talca y Linares y desde las 09:30 y 17:30 horas en Curicó. En ese sentido, no podrán circular vehículos cuya Placa Patente Única termine en: 0-1 (lunes); 2-3 (martes); 4-5 (miércoles); 6-7 (jueves); 8-9 (viernes). También, los números pares no podrán desplazarse los sábados y los impares, domingos.