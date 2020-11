Agricultura 26-11-2020

Intendente Prieto pidió cumplimiento de protocolos sanitarios a empresas en temporada agrícola



La máxima autoridad regional y autoridades, visitaron la planta productora de Cerezas “El Cisne” en la que se conocieron sus procesos sanitarios y cómo han enfrentado las nuevas disposiciones Covid-19.

Responsabilidad, pidió el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, a quienes forman parte de la producción agrícola en la región, puesto a que este motor económico, actualmente debe ceñirse a los protocolos sanitarios por el Covid-19, para así evitar mayores contagios y además, ayudar a fortalecer la economía maulina.

Recordemos que, el Maule es la segunda región más importante en producción frutícola nacional. En materia de exportaciones, la cereza se ha transformado en la más importante del país, por lo que en la región han aumentado significativamente las plantaciones. En ese sentido, el Intendente Prieto refirió que aún quedan desafíos por delante “ya que debemos seguir abriendo mercados para seguir fortaleciendo el mercado agrícola de la región y el país”.

Es por lo anterior, que el representante del Presidente Sebastián Píñera, visitó la planta productora de Cerezas “El Cisne” en donde, junto a la seremi de Energía, Anita Prizant, sus pares de Economía, Matías Pinochet y del Trabajo, Ana Paola Ponce, además de la directora regional de ProChile, Julieta Romero y el alcalde de Romeral, Carlos Vergara, conocieron la tecnología ReSPR, equipamiento de generación autónoma y permanente de peróxido de hidrógeno para la sanitización de ambientes frente agentes patógenos.

Al respecto, la máxima autoridad regional acotó que “quisimos ver cómo están funcionando los protocolos y la verdad que da gusto como se está trabajando y se están tomando las medidas preventivas en lo que es el Covid. Recalcar que estamos frente a una pandemia, la más dura que nos ha tocado vivir y por eso es muy importante que todos cumplamos las medidas y protocolos de salud y eso es lo que estuvimos viendo y verificando. El uso de la tecnología y eficiencia energética también demuestran el compromiso de esta empresa”.

Además recordó que hace unas semanas junto a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, se lanzó la campaña “Trabajar la Tierra en Tiempos de Covid”. Por lo que destacó que es muy importante que las empresas se sumen a este protocolo y cumplan las medidas sanitarias, para no tener que lamentar la propagación del virus y que las cosechas y exportaciones no se vean afectadas.

“RESPONSABILIDAD SOCIAL”

A su vez, el alcalde de Romeral, también refirió que “se nota que hoy día la tecnología que tienen para embalar las cerezas es de alta tecnología, en donde también genera un número de trabajo importante a más 600 personas especialmente en tiempos de cosecha y de embalaje. Obviamente que esto da un impulso tremendamente grande a la Región del Maule, con posibilidad de trabajo. Hoy día la cereza ha pasado a ser el fruto estrella de las exportaciones a nivel nacional”.

En tanto, Alejandro Becerra, gerente de Exportadora de cerezas “El Cisne”, precisó que gracias a la visita de las autoridades se reafirmó el compromiso para seguir las medidas sanitarias. “La responsabilidad social que tenemos, la tenemos plenamente asumida. Creemos que es nuestro mayor compromiso. Nosotros tenemos instalaciones tecnológicamente importantes, pero estas instalaciones sin la gente no servirían de nada. Estas 700 personas que están con nosotros son las que realmente hacen el esfuerzo”.