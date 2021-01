Crónica 03-01-2021

Intendente Prieto: “Una de nuestras estrategias regionales es el impulso de las nuevas tecnologías”

El Intendente de la Región del Maule se refirió a uno de los desafíos que existe en la región y que apunta al avance tecnológico para el desarrollo maulino.



Una de las estrategias regionales que se presentan fuertemente durante este año 2021 es avanzar en el camino de nuevas tecnologías, que además puedan contar con un desarrollo transversal en la Región de Maule.

En ese sentido, uno de los ejes de trabajo que ha tenido el Gobierno Regional del Maule, es la electromovilidad, el cual se ha desarrollado hace bastante tiempo en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética.

En este sentido, el Intendente Juan Eduardo Prieto, sostuvo que “de este trabajo en conjunto nace la posibilidad de establecer un Centro de Desarrollo de Electromovilidad en la región, que permita ir impulsando la investigación y el desarrollo de capital humano, que posicione a la Región del Maule como pionera en la cadena de valor de la electromovilidad”.

Destacar que el Gobierno Regional del Maule, participó como entidad asociada en el Proyecto titulado “Centro de Aceleración Sostenible de Electromovilidad” (CASE), donde la Universidad de Chile postuló como entidad receptora a la Convocatoria de Centro de Aceleración de Electromovilidad de CORFO, la que abre un abanico de posibilidades, partiendo con tres proyectos que se buscan establecer en el región, primero, el de despliegue de cargadores en bienes nacionales de uso público. Segundo, la conversión de un elemento del transporte público menor y su operación para tener una alternativa económica. Y tercero, el desarrollo de la micromovilidad eléctrica.



Carretera Digital



En relación a la carretera digital, se está buscando impulsar el desarrollo de una red de fibra óptica regional, que si bien ha experimentado un desarrollo natural en la industria de las telecomunicaciones, los avances importantes se han dado donde hay oportunidades de negocios para las empresas de este rubro, enfocándose en territorios donde las condiciones comerciales hacen rentable incorporar estas nuevas tecnologías.

En relación a esta situación, la máxima autoridad regional indicó que “el desafío que tenemos como Gobierno Regional es lograr a través de coordinaciones y planificación de la inversión llegar a localidades que no cuenten con condiciones que sean tan atractivas para el mercado, pero sí con una inversión en conjunto lograr generar el desarrollo en puntos donde de manera orgánica no contarían con acceso a estas tecnologías, al menos en el corto y mediano plazo”.

Cabe destacar que desde el Gobierno Regional se visiona el futuro para la región, apoyando y apalancando el desarrollo, a través de un trabajo en conjunto con la academia, la industria, la comunidad y el Estado en su conjunto.

Es por esta razón que se están trabajando mancomunadamente con la Subsecretaria de Telecomunicaciones, a través de la División del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Seremía de Transportes de la Región del Maule, con quienes han abordado un anteproyecto regional, que converge activamente con el proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON) y que ya está en ejecución, con más de $86 mil millones de inversión. Éste contempla un despliegue de 10.000 kilómetros de fibra óptica, beneficiando a 186 comunas desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

El Jefe Regional, señaló que “ha existido un importante trabajo con las empresas que cuentan con redes de fibra en la región, con la finalidad de compartir el trabajo que está realizando el Estado, además de levantar sus opiniones técnicas, que aporten a desarrollar una red más robusta y útil para la comunidad, recordando que el foco debe estar en la eficiencia del uso de los recursos para ir en el desarrollo económico, social y cultural de la región. Este trabajo lo hemos realizado en conjunto con los Consejeros Regionales, los que han participado activamente, identificando comunidades que no han tenido un desarrollo importante en estas áreas y que cuentan con condiciones que permita fortalecer la inversión en estos territorios”.