Crónica 19-06-2020

Intendente (s) Donoso refuerza coordinación ante reclamos por cortes de energía eléctrica



El Intendente (s) del Maule, Felipe Donoso se reunió con la seremi de Energía, Anita Prizant; el seremi de Economía, Matías Pinochet; el director de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Francisco Valdebenito y la Directora Regional del Sernac (s), María Loreto Zurita para analizar sobre los cortes de luz que han afectado a varias comunas de la región a raíz de las condiciones climáticas.

La máxima autoridad regional ha realizado un trabajo con la SEC, con la Seremi de Energía, SERNAC y sostuvo una reunión con el Subsecretario de Energía y con el Superintendente nacional de electricidad y combustibles, donde se acordó una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, principalmente con Sernac para que las personas tengan una buena forma de reclamar, debido a diferentes situaciones que se pueden producir por los cortes de electricidad.

El Intendente (s) Felipe Donoso, indicó “estamos potenciando un acuerdo que ya existía entre la SEC y el Sernac para que esta información se cruce y el reclamo en el Sernac sea más poderoso. Invitamos a aquellas personas que han sufrido toda esta cadena de problemas que hagan el reclamo en la SEC y luego se dirijan al Sernac, idealmente a través de los medios no presenciales, teléfono, web y por último el medio físico”.

Con respecto a esta situación la Directora Regional de Sernac, María Loreto Zurita, señaló que “en materia de electricidad, los consumidores tienen derecho a recibir por el servicio que están pagando y éste debe ser sin interrupciones y si llegan a ocurrir, estas interrupciones deben ser compensadas. Ante un corte las empresas tienen la obligación de tomar todas las medidas de contingencia para reponer el servicio lo antes posible y así disminuir al máximo las molestias que puedan presentar los consumidores. Cuando un consumidor presenta un daño mayor, como quema de aparatos eléctricos, perdida de alimentos y cualquier otra circunstancia que signifique y derive en corte de energía eléctrica siempre debe reclamar ante la empresa y en caso de que no obtenga una respuesta o ésta no sea satisfactoria podrá acudir al Sernac”.

Por otro lado, se informó que si ocurre un evento anormal, como un sistema frontal o declaración de alguna Alerta por parte de ONEMI, las compañías de electricidad deben activar un plan de emergencia.







En ese sentido, el director regional de SEC, Francisco Valdebenito, acotó “hay tres factores claves en un sistema de activación de emergencia de una empresa, primero los recursos humanos y materiales tienen que tener un número multiplicativo de la condición normal; en segundo lugar, el cuidado y la supervisión que tienen que tener los electrodependientes, quienes tienen que tener un supervisor directo y un generador para su atención continua y los servicios básicos y sensibles, es decir, las postas, APR y todo lo que tenga similares características y en tercer lugar que estén implementados los canales de información y comunicación de que el usuario pueda señalar que hay un corte eléctrico en su sector”.

Por último la Seremi de Energía, Anita Prizant, destacó que “hemos tenido reuniones con las empresas para producir un cambio en cómo la ciudadanía se puede contactar y conversar con la empresa para tener un mejor servicio. A través del portal móvil, ‘interrupciones en línea’ estamos siguiendo el devenir de la empresa, los cortes y presionando para que el suministro se reponga lo más rápido posible”.