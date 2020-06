Política 25-06-2020

Intendente (s), Felipe Donoso: “el llamado a la comunidad es a informarse por los canales formales”



La autoridad se refirió al rumor que circuló durante los últimos días y que hablaba de una cuarentena en la comuna de Talca y señaló que esa medida es informada por el ministro de Salud previo análisis de la Mesa Covid y no por redes sociales.



El intendente (s) del Maule, Felipe Donoso, se refirió al rumor que señalaba que se decretaría cuarentena para la comuna de Talca a contar del próximo viernes y llamó a la comunidad a informarse utilizando los canales formales.



“Invitamos a la población a informarse por los medios correspondientes ya que estos rumores producen confusión, alarma y daños y por eso es que recalco que cualquier medida que se adopte es entregada por el ministro de Salud, previa evaluación técnica de la Mesa Covid, no hay ninguna otra forma de difusión. Nunca por rumores, nunca por mensajes de WhatsApp”, señaló el intendente (s).



La autoridad agregó que se extendió la cuarentena para Curicó por una semana más e instó a los habitantes de esa comuna a seguir manteniendo el nivel de cuidado que se ha tenido.

En cuanto a las futuras medidas que podrían aplicarse, Donoso añadió que “nuestra preocupación no debe ser cuándo se podría aplicar una cuarentena, sino que cuánto nos cuidamos para que no se declaren y para eso hay que extremar nuestros propios cuidados”.



Finalmente, el intendente (s) llamó a los medios de comunicación a informar y aclarar los rumores de declaraciones de cuarentena, como lo ocurrido durante esta semana.