Intendente (s) Felipe Donoso: "estamos muy preocupados por la situación social"







Durante el reporte de la situación de la pandemia por coronavirus en la región, el intendente (s), Felipe Donoso, reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de autocuidado, así como la preocupación que existe en torno al problema social que esta pandemia ha traído.



“Siempre hay que recordar y repetir que las personas tomen conciencia de las medidas de autocuidado. No existe ninguna medida que podamos tomar las autoridades si es que la ciudadanía no la ejecuta”, señaló Donoso.



La autoridad resaltó que esta es más que una crisis de salud. “Esto lo vamos a ir solucionando entre todos, y estamos muy preocupados por la situación social y con ello también de abastecer a quienes lo han pasado más mal. Los alcaldes han establecido ayudas muy importantes, no sólo con las cajas de alimentos, sino que también con comedores solidarios. A eso se suma el Bono Covid, el Ingreso Familiar de Emergencia y otras medidas como el Fogape”, añadió el intendente (s