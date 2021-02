Social 18-02-2021

Intendente (s) Jorge Guzmán activa proceso de postulaciones en línea para “Subsidio Protege" en el Maule



El beneficio consta de un aporte mensual de $200 mil pesos, el cual será entregado directamente al trabajador o trabajadora, ya sea dependiente o independiente, por cada hijo/a menor a 2 años que se encuentre a su cuidado.



Con postulaciones abiertas y enfocado en fomentar la empleabilidad de mujeres que no cuenten con redes de cuidado necesarias para regresar a trabajar, así se presenta el nuevo Subsidio al Empleo en su línea “Protege”, el cual otorgará un aporte de $200 mil pesos mensuales, por tres meses, renovables hasta 6 meses, que será entregado directamente al trabajador o trabajadora, ya sea dependiente o independiente, por cada hijo/a menor a 2 años que se encuentre a su cuidado.

La apertura de las postulaciones, que comenzó el 15 de febrero, se inició directamente en el sitio www.subsidioalempleo.cl, web en la que se encuentra información detallada, además de los requisitos para lograr adjudicarse el beneficio.

Ante ello, el intendente (s) del Maule, Jorge Guzmán Zepeda, encabezó el lanzamiento regional, ocasión en la que enfatizó en que “de verdad que estamos muy orgullosos por ello y este es un trabajo que lo hacemos con todos los sectores, primero con la Seremi de la Mujer, que también tiene un importante vínculo respecto a cómo apoyamos y garantizamos la empleabilidad femenina. En segundo término el Ministerio del trabajo que está trabajando fuertemente para enfrentar una de las consecuencias económicas que tiene esta pandemia y en tercer término SENCE que está constantemente capacitando y apoyando la empleabilidad”, señaló.

El beneficio tiene una extensión de 3 meses desde la fecha de su concesión, los que serán prorrogables mensualmente hasta por 6 meses, siempre que se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y en la medida en que la condición sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 lo justifique.

En la misma línea, la seremi de Trabajo y Previsión Social, Ana Paola Ponce, detalló que “esta ayuda que va directamente a mujeres trabajadoras dependientes e independientes implica que podrá contratarse a una persona o a una sala cuna para el cuidado de sus hijos, que mejor que ellas que conocen su realidad para poder invertir libremente estos 200 mil pesos por cada hijo menor de 2 años. Hay que especificar que esta ayuda va para todas las personas que tengan distintos tipos de remuneraciones, lo importante es que tengan declaradas todas sus cotizaciones. Las trabajadoras que están con licencia médica por causa común también podrán acceder a este beneficio”, explicó.

Desde la cartera de Mujer y Equidad de Género, la seremi, Juana Vergara, enfatizó en que “las mujeres son el grupo que más se han visto afectado por la pandemia, ya que hemos visto como la pandemia las ha sobrecargado con las labores domésticas. Es por eso que uno de los objetivos de la agenda de Género del Presidente Piñera es potenciar la autonomía económica de ellas e insertarlas en el mundo laboral y así mejorar su calidad de vida”.

Finalmente, la directora regional de SENCE, Alejandra Harrison Sandoval, destacó que “hoy se dirige esta ayuda a todas las mujeres que tienen hijos menores de dos años, primero para proteger el apego y la crianza de los primeros dos años; y en segundo lugar para todas aquellas mujeres que en vista de la circunstancias y la pandemia no les permite tener una persona al cuidado de sus hijos o hacer uso de la sala cuna. Por tanto, este subsidio de 200 mil pesos, que se entrega a todas las mujeres y hombres que son papá y mamá, es justamente para que puedan ayudar a compatibilizar la vida la laboral con el cuidado de sus hijos”.

Respecto a la ventana de postulación, ésta será entre el 15 al 28 de febrero, posteriormente entre el 1 y el 20 de marzo. Los montos serán pagados un mes después de otorgado el subsidio y posteriormente se realizarán pagos mensuales durante la duración del beneficio.

Requisitos

Para postular, el trabajador o trabajadora deberá estar actualmente trabajando de manera dependiente o independiente. En el primer caso, se exigirá contar con cuatro cotizaciones dentro de los últimos 12 meses, siempre que la cotización del mes anterior al de postulación se encuentre declarada y pagada; y, para el caso de trabajadores (as) independientes, deben contar con cotizaciones en la operación renta 2020. Si se trata de trabajadores independientes voluntarios, deben cumplir con el requisito de las trabajadoras dependientes.

Cabe señalar que el beneficio es compatible con el Subsidio al Empleo en sus dos líneas restantes (Regreso y Contrata) y con casos en que el trabajador se haya acogido a la reducción de jornada laboral. También es compatible con otros subsidios como son el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y Bono Trabajo Mujer (BTM).