Política 03-02-2018

Intendente (s) llama a la tranquilidad a comunidad talquina por percepción de humo en el Maule Sur

Abundante humo se dejó ver la mañana del jueves sobre la comuna de Talca y en el Maule Sur debido a los incendios forestales registrados en el sur de Chile, ante lo cual la autoridad provincial descartó siniestros activos en la Región.

Actualmente no se registran incendios forestales en la Región del Maule y el humo que inunda algunas comunas maulinas se deben a siniestros que se producen en las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos que, en conjunto, han consumido más de mil hectáreas de bosque.

Así lo confirmó el Intendente (s) del Maule, Armando Leppe Rozas, “llamamos a la comunidad a estar tranquila y confiada en el trabajo que desarrollan nuestros organismos de emergencia ya que CONAF señala que no hay incendios en la Región y ante cualquier siniestros estamos preparados con equipamiento, brigadas aéreas y terrestres, para reaccionar en forma contundente e instantánea y así evitar afectación a las personas, sus propiedades y a los recursos forestales”, indicó la autoridad.

El último incendio forestal producido en el Maule fue en la comuna de Parral que consumió 15 hectáreas, pero fue extinguido rápidamente el día miércoles por CONAF.

Debido a la magnitud de los siniestros en el Sur de Chile y la experticia lograda por los organismos de nuestra Región, principalmente CONAF, se dispuso de brigadas para apoyar el combate del fuego en las regiones sureñas.

La autoridad recuerda que estamos en periodos de alto riesgo de incendios por lo cual llama a la comunidad a mantener una actitud preventiva y evitar riesgos en los sectores vulnerables como en las reservas arbóreas nativas y forestales.

Es importante mencionar que este año el Gobierno redobló los recursos para la prevención y el combate de los incendios, aumentando los brigadistas y los equipos mecanizados, incorporando el combate nocturno, en zonas de la interfaz urbano/forestal, incluyendo trabajo de inteligencia y análisis de causas, nuevas tecnologías en sistemas de detección y vigilancia de aeronaves no tripuladas, tipo dron, priorizando la protección de viviendas.

Junto con ello el Gobierno Regional del Maule ha financiado diversas iniciativas que se enmarcan dentro de los lineamientos de este nuevo sistema. Entre ellas el proyecto “Prevención de la ocurrencia de incendios Forestales”, ejecutado por CONAF, que se inició durante el mes de noviembre, por dos años, por un monto total de M$ 405.625.