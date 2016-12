Deporte 30-12-2016

Intendente y Directora de IND reconocieron a los deportistas destacados de la región del Maule

- La actividad se llevó a efecto con un desayuno realizado en el edificio del Gobierno Regional y contó con la presencia de 23 deportistas maulinos que brillaron durante este 2016.





El 2016 será recordado como uno de los años más importantes para el deporte regional. En esta temporada, el Maule fue protagonista de los Juegos Binacionales, además de varios records y buenos resultados otorgados por los deportistas de la zona.



Es por esta razón que el Intendente regional, Pablo Meza y la Directora del Instituto Nacional del Deporte, Alejandra Suazo, en el día de ayer, quisieron reconocer con un desayuno a los jóvenes deportistas maulinos que lograron plasmar el esfuerzo, la garra, el talento y el tesón en una gran cantidad de medallas que ganaron en los diferentes eventos deportivos desarrollados dentro y fuera del país.



Este año, fueron 23 los deportistas condecorados por el gobierno regional que brillaron con luces propias, entre los que destacaron la canoista Karen Rocco, el tenismesista Gustavo Gómez, la nadadora Roberta Robles y los atletas Guillermo Becerra y Sergio Parra, entre otros.



La canoista Karen Rocco, tuvo una exitosa carrera, luego de colgarse la medalla de plata en la copa mundial de Francia y las dos preseas de oro en el panamericano y el sudamericano de la especialidad. Sobre el balance que realiza este año, la oriunda de Constitución, dice que a pesar de los logros no está conforme y espera ir por más el próximo año. “Estoy súper contenta que me tomen en cuenta, estoy muy agradecida de todos en el IND, de la directora y de los coordinadores que trabajan con nosotros y que siempre están pendiente de los resultados y de ayudarnos.”, aseveró Rocco.



Por su parte, el tenismesista talquino Gustavo Gómez, también recibió el estímulo de parte del IND y la Intendencia, premio que se suma al del mejor tenismesista del país, galardón entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) del país.



Siguiendo en la misma línea, las autoridades regionales no escondieron su satisfacción por los logros obtenidos por los maulinos. En relación al tema, el Intendente de la región del Maule, Pablo Meza, explicó: “Estos jóvenes tienen muchas perspectivas para llegar a ser profesionales en sus respectivas disciplinas, y para eso debemos trabajar mancomunadamente en un esfuerzo que deben hacer el ámbito público y privado para poder ir en ayuda en su manutención, en primer lugar, y en segundo término, al logro de sus niveles de vida que tienen que ser con la misma dignidad que las distintas profesiones que nosotros ejercemos”.



En tanto, Alejandra Suazo, titular del IND del Maule, agregó que más deportistas podrán desarrollarse profesionalmente: “Esto, debido a que el consejo aprobó este año la construcción de mayor infraestructura, como el de un centro y un complejo para el atletismo en Linares, una piscina temperada y otras obras más, lo que significa que la región se está transformando en una región integral con una mirada al desarrollo deportivo, y para nosotros como IND, es un logro importante que nos deja contentos y orgullosos”, concluyó.