Crónica 12-12-2020

Intendente y Seremi de Salud refuerzan medidas sanitarias ante fiestas de fin de año



Hasta el paseo peatonal de la ciudad de Talca, se trasladó el Intendente de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto y la Seremi de Salud, Marlenne Durán difundieron las distintas medidas sanitarias del Plan Paso a Paso ante las fiestas que se realizarán durante fin de año Junto a las cuadrillas sanitarias de la Seremía de Salud, las autoridades regionales conversaron con los transeúntes para explicarles las medidas que se tomarán durante las fiestas de fin de año.

El Intendente Juan Eduardo Prieto, indicó que “se nos vienen fechas complicadas, sobretodo en nuestra Región del Maule que somos una región eminentemente agrícola y hemos reforzado mucho el cuidado y las fiscalizaciones a las distintas agrícolas, porque hemos visto que han aparecido algunos focos en esos lugares. Por lo tanto, hacer un llamado no solo al comercio, sino que a todo el mundo agrícola que en esta fecha es fundamental su trabajo.

Se vienen las ferias navideñas, el año nuevo, el verano, donde hemos visto que los fin de se- mana se han traslado a los balnearios y hay que ser muy rigurosos y tener mucha precaución. Reforzar el llamado, no nos Intendente y Seremi de Salud refuerzan medidas sanitarias ante fiestas de fin de año podemos detener, porque se vienen fechas complicadas, donde se producen aglomeraciones y el llamado es a seguir con el esfuerzo que se ha hecho a través de un trabajo muy coordinado con los 30 alcaldes de la región y la Seremi de Salud, pero toda la ciudadanía tiene que ser responsables y hacer el último esfuerzo, porque sabemos que todo este trabajo va a dar sus frutos”. El objetivo de las cuadrillas sanitarias es educar a la población de la Región del Maule respecto a las medidas del autocuidado y aclarar sus dudas respectos a la pandemia causada por el COVID-19.

En tanto la Seremi de Salud, Marlenne Durán, acotó que “nos encontramos junto a las cuadrillas sanitarias. Nosotros acá en la Región del Maule estamos saliendo a hacer difusión, creemos que es un área que está bastante debilitada y las personas deben cumplir con las medidas sanitarias, pero no solamente por cumplir, sino que deben saber y entender la importancia de cumplir con estas medidas sanitarias y para eso son estas cuadrillas y será muy fortalecido de aquí a fin de año y duran- te el verano”.

Medidas sanitarias para: Navidad: jueves 24 y viernes 25 diciembre

• Toque de queda extendido en Nochebuena (jueves 24 de diciembre): será entre 02:00 y 05:00 hrs. la madrugada del 25 de diciembre, en todas las comunas en Paso 2, 3 y 4. Las comunas en cuarentena mantienen inicio a las 00 hrs.

• Prohibición de eventos masivos: Desde las 20:00 hrs. del jueves 24 de diciembre hasta las 05:00 hrs. del sábado 26 de diciembre, independiente del Paso de la comuna. Sólo se permiten reuniones en residencias particulares desde el Paso 2, con máximos: Transición: 15, Preparación: 20, Apertura inicial: 30 personas (incluye residentes).

• Los ritos religiosos se rigen por el aforo del Paso a Paso para este tipo de actividades.

• Permiso especial para visitar adultos mayores: los días jueves 24 y viernes 25 de diciembre, se dispondrá un permiso en Comisaría Virtual para visitar adultos mayores en cuarentena y transición.

Año Nuevo: jueves 31 de diciembre y viernes 1 de enero

• Toque de queda extendido en Año Nuevo

(jueves 31 de diciembre): será entre 02:00 y 07:00 hrs. la madrugada del 01 de enero, en todas las comunas en Paso 2, 3 y 4.

Las comunas en cuarentena mantienen inicio a las 00:00 hrs.

• Prohibición de eventos masivos: Des- de las 20:00 horas del jueves 31 de diciembre

hasta las 05:00 horas del sábado 02 de enero, independiente del Paso de la comuna. Sólo se permiten reuniones en residencias particulares desde el Paso 2, con máximos:

Transición: 15, Prepa- ración: 20, Apertura inicial: 30 personas (incluye residentes). • Cordones sanitarios en macrozonas: desde el miércoles 30 de diciembre a las 18 hrs., hasta las 05 hrs. de enero.