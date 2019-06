Deporte 30-06-2019

Intensa preparación de deportistas maulinos para el Panamericano y Parapanamericano de Lima

De los once deportistas clasificados, cinco pertenecen al canotaje, una en atletismo adaptado, uno en básquetbol en sillas de ruedas, uno en paratenis de mesa, deportes convencionales y paralímpicos considerados estratégicos para Mindep-IND.



Lima, capital del Perú será sede de los 18° Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto próximo.

En la delegación chilena hay once deportistas maulinos clasificados: la ciclista Anany Muñoz, la basquetbolista paralímpica Daniela Alegría, el paratenismesista Luis Flores, las atletas Clara Morales y Franchesca Espinoza (atletismo adaptado), el tenismesista Gustavo Gómez y los canoístas Nicolás Vergara, Fernanda Ircaheta, Karen Roco, Fabiola Zamorano y Goviana Reyes.

De este grupo, Anany Muñoz, Franchesca Espinoza, Nicolás Vergara y Fernanda Iracheta pertenecen al Programa “Promesas Chile” (ex – CER), lo que demuestra el gran y efectivo trabajo que está realizando en el Mindep-IND regional para potenciar a estos jóvenes deportistas.

Sobre la clasificación a Lima 2019 lograda por estos deportistas maulinos, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos destacó los esfuerzos que se han hecho “la Región del Maule se ha caracterizado por tener grandes deportistas. Como Mindep-IND estamos muy contentos por la clasificación de todos ellos. Se pondrán la camiseta de Chile y estamos seguros de que dejarán bien puesto el nombre de nuestro país y, en especial, de nuestra región a las cuales representan. Hay que destacar que la región incorpora a dos deportistas en el deporte adaptado-paralímpico. Es un orgullo, ya que estamos trabajando muy fuerte en esta área, por lo que puedo decir que es histórico para la región”, indicó la máxima autoridad del deporte regional.

Una de las esperanzas para Lima es la cauquenina Franchesca Espinoza, campeona nacional en 400m paralímpico “me encuentro realizando el período básico de preparación. Sacando fuerza máxima y fuerza explosiva. Ahora inicio una concentración en Santiago”, contó.

En efecto, junto a Yéster Ávila, especialista en 400m paralímpico y salto largo paralímpico y Diego Hormazábal, también especialista en 400m paralímpico, fueron llamados a la selección chilena que tendrá 4 días de intensos entrenamientos en la pista del Estadio Mario Recordón del Estadio Nacional.

Otra que se encuentra en pleno período de preparación es Fabiola Zamorano de 33 años, de profesión kinesióloga y quien competirá en K2 y K4.

Es una experimentada deportista y que irá por su cuarto Panamericano, ya que antes estuvo en Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011“estamos desde enero concentradas en Curauma. Hemos tenido una preparación muy dura en Colombia, Polonia y Alemania. Esta semana nuevamente viajamos a Colombia a una base de altura y de ahí nos vamos a Lima a defender nuestra camiseta con altas expectativas, principalmente en los botes de equipos como el K4 en donde pretendemos sacar medallas”, comentó desde Viña del Mar.

Por su parte, Goviana Reyes de 28 años, estudiante de Kinesiología, señaló que su preparación ha sido sin descanso con el claro objetivo de encamarse en el pódium de las vencedoras.

Competirá en K4 junto a su amiga Fabiola Zamorano.

Para Goviana Reyes será su primer Panamericano, al cual va con tremendas ilusiones “estoy cien por cien enfocada, muy motivada. En esto Fabiola ha sido fundamental. Me orienta de manera psicológica. Me ha ayudado mucho, al igual que Fernanda Iracheta. Quizás si no fuera por ellas habría tirado la toalla hace un buen rato, pero, ahora lo único que quiero es que llegue el día para competir y dar lo mejor de mí”, expuso.

Ambas canoístas maulinas alzaron el Oro en los Juegos Odesur de 2018 realizados en Cochabamba, Bolivia.

Según Fabiola Zamorano, hay claras diferencias entre ambas competencias internacionales “de un Sudamericano a un Panamericano aumenta mucho el nivel. Estados Unidos y Canadá que no están en los Odesur, son muy fuerte. Siempre son siempre finalistas mundiales al igual que México y Argentina, entonces tenemos que remar como nunca para alcanzar lo que queremos”, precisó.

Calificó como “un orgullo” el estar clasificada a su cuarto Panamericano.

Lo mismo reconoce su compañera de equipo, Goviana Reyes “estar en estos Juegos Panamericanos es un orgullo. No cualquiera llega a donde estamos nosotros. Esto ha sido un trabajo muy duro, por lo que me tiene muy contenta llegar a un evento deportivo de esta envergadura”.

Los 18° Juegos Panamericanos de Lima recibirán a delegaciones de 41 países, con más de 7 mil deportistas que competirán en 39 disciplinas.