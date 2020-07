Policial 23-07-2020

Intensas cargas físicas reciben atletas maulinos del programa Promesas Chile



Entrenan de acuerdo a los espacios físicos de cada casa. Torneos de 2020 fueron suspendidos debido a la pandemia por Coronavirus.

Todos los deportes han sido golpeados por la pandemia Coronavirus.

Técnicos y deportistas se las han ingeniado para entrenar, en la esperanza que la crisis sanitaria vaya disminuyendo y se retorne a los espacios libres.

El equipo regional de atletismo del Programa “Promesas Chile” que financia y ejecuta el Mindep-IND, lo hacen a través de pautas enviadas por sus entrenadores, de acuerdo a cada especialidad.

Sobre el particular, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos señaló “ellos han seguido con mucho interés y responsabilidad las planificaciones que les envían sus técnicos para mantener su condición física. Recibieron materiales de apoyo para los entrenamientos en sus casas, como también un permanente acompañamiento psicológico para afrontar y superar estos momentos en donde el estrés y la ansiedad aparecen como factores de riesgo”, dijo la autoridad del deporte maulino.

La especialista en salto largo, Catalina Cárcamo expresó “estoy tratando de mantenerme lo mejor posible en el estado físico. Me mandaron una barra olímpica y una colchoneta para entrenar en mi casa. Antes de que ocurriera lo de la pandemia estaba buscando una mejor marca para el Mundial de Kenia y como no se ha suspendido, me estarían considerando las marcas del año anterior, así que ojalá volver lo más pronto posible”.

Por su parte, Benjamín Aravena, quien corre los 150m planos indicó “estoy haciendo mucho trabajo de pesa en mi casa, a fin de fortalecer la musculatura. Mi técnico me revisa estos ejercicios que les envío en vídeos”.

La idea es mantenerse en constante movimiento y que no se relajen pese a la falta de competencias por los motivos de fuerza mayor.

De manera ordenada se ha orientado el trabajo en casa, tal cual lo subrayó el técnico Luis Cerda “se les entregaron materiales de acuerdo a la especialidad que realiza cada uno de ellos y se les ha acompañado mediante rutinas de entrenamiento. Lo anterior, permitiendo ocupar de buena forma los espacios que tienen en sus casas. Debido a la contingencia sanitaria, se tuvo que regresar a un período básico, es decir, que hagan ejercicios de fortalecimiento muscular”.

Para hacer más dinámico los entrenamientos, los ejercicios han ido variando, añadió el entrenador “las rutinas se han ido cambiando semana a semana. También hemos incorporado charlas motivacionales a cargo del psicólogo Miguel Martínez y la alimentación con la nutricionista Cecilia Opazo. En tanto, el kinesiólogo Marcos Altamirano se encarga de darles indicaciones en caso de molestias. Todos los campeonatos que teníamos previsto para este año, fueron cancelados”, concluyó.