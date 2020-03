Crónica 24-03-2020

Intensifican fiscalización de control sanitario de vehículos que ingresan a la región

Hasta el Peaje Quinta de la comuna de Teno, se trasladó el Intendente Pablo Milad, junto al Gobernador de la Provincia de Curicó, Roberto González, además de personal de Carabineros y personal de salud para llevar a cabo una fiscalización a todos los vehículos que ingresen a la Región del Maule.

Por otro lado, este control sanitario se estará llevando a cabo en el acceso sur de la región, específicamente en el puente Perquilauquen en la comuna de Parral.

Intendente Pablo Milad, señaló, “cuando se inicia algo que es nuevo siempre hay imperfecciones y estamos analizando de qué manera mejorarlo, aumentando las personas que realicen los controles para hacer más fluido el tránsito. Tenemos que considerar que el flujo vehicular ha disminuido en un 50% aproximadamente en la carretera y en el punto de control del acceso sur hay muy poco flujo y eso significa que la gente está entendiendo que es una cuarentena preventiva y progresiva. En base a esto estamos revisando los buses que tienen alguna parada en la Región del Maule”.

Durante el control, si alguna persona tiene temperatura, se le realizará el exámen para determinar si está contagiada, si presenta otro tipo de síntoma, las personas que van al interior del vehículo quedan retenidas para realizar una cuarentena preventiva.

Por otro lado, es importante señalar que a contar de hoy se comenzarán a hacer los exámenes en la región, lo que permitirá tener los resultados en menor tiempo y va a agilizar los procesos. A contar del lunes próximo va a llegar el test rápido, que no determina el coronavirus, pero determina si hay presencia de algún microorganismo, por lo que se puede ir descartando a las personas sanas con mayor rapidez.

Por otro lado, el comandante Cristian Fuentes, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Curicó, acotó, “estamos trabajando en el apoyo de lo que contempla esta barrera sanitaria, hemos hecho coordinaciones con la autopista y estamos cooperando para que todas las personas que ingresen a la región pasen por este control. En este momento se está gestionando un segundo control a la altura de Tenencia Carretera que va a ser específicamente para los buses que se detengan en algún punto de la región”.

TOQUE DE QUEDA

Desde el domingo 22 de marzo comenzó el toque de queda a nivel nacional desde las 22 a las 05:00 de la madrugada.

Tras la primera jornada con esta medida, la máxima autoridad, indicó “en la región hubo 39 detenidos, personas que no tenían salvoconducto, ni justificación de estar en la calle, hubo cierta flexibilidad por ser el primer día, pero desde hoy vamos a tener más exigencias y las personas que no cumplen se exponen a multas bastante significativas”.