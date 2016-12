Crónica 31-12-2016

Intensifican fiscalización en Linares para prevenir accidentes en fin de año

Una fiscalización conjunta destinada a concientizar a los conductores que por estos días se desplazan por las principales rutas de la provincia y caminos secundarios hicieron la Seremi de Transportes, la Primera Comisaría de carabineros de Linares, la Prefectura Provincial Linares de la PDI, Coordinación Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito; además de la Gobernación Provincial de Linares, en la ruta 5 sur a la altura del acceso principal a la ciudad.

En la oportunidad, fiscalizadores de la Seremi de Transportes constataron que la documentación de los buses estuviera en regla y que las empresas cumplieran con la normativa que establece la ley para el correcto trabajo de quienes laboran en las diferentes líneas de buses.

El Gobernador Provincial de Linares, Marco Villagra resaltó que “como gobierno estamos apelando a los conductores para que manejen con prudencia durante estos días; que podamos disfrutar de unas fiestas de fin de año que sean positivas, que tengamos un comportamiento seguro y además responsable; donde queremos además apelar a que tengamos una actitud permanente en perseguir aquellas conductas que puedan poner en peligro nuestras vidas”.

La seremi de Transportes, Patricia Miranda, comentó que “el año pasado no tuvimos personas fallecidas y ahora ya tenemos que lamentar el deceso de dos personas. Nuestro trabajo de fiscalización se concentra principalmente en carreteras y en los terminales de buses y el llamado a las personas es a que prefiera los servicios formales y estos se encuentran en los terminales y no en sectores aledaños; por lo que vamos a reforzar el control en estas zonas para procurar unas fiestas tranquilas de fin de año”.

La Mayor de Carabineros de la Primera Comisaría de Linares, Maureen Espinoza, señaló que “esto es una muestra del trabajo en conjunto que estamos haciendo en estas fechas, pero no hay resultados positivos si no existe una conciencia real de que hay que tomar las medidas de seguridad máximas para estas fechas y eso pasa por evitar los excesos de velocidad ya que las fiestas son un motivo de celebración y no de tragedia; considerando además que los accidentes en carretera tienen resultados fatales por lo que el llamado es a la prevención en este fin de año”.