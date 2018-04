Crónica 19-04-2018

Intenso debate por proyecto de ley “Pronto Pago”

Sesionó la Comisión de Economía; Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los consumidores y turismo de la Cámara Baja, bajo la Presidencia del Diputado por el Maule, Alexis Sepúlveda Soto.



En la misma sesión participó la Directiva de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios (Conupia). El Vicepresidente Humberto Solar explicó que “la regulación del pago a treinta días es una necesidad imperiosa, donde incluso-el Estado-, en muchas oportunidades, no la cumple. Lamentamos esta práctica comercial que lleva en muchos casos a tener que esperar el pago de una factura hasta noventa días y más”. Al debate legislativo se sumó la Asociación de Emprendedores de Chile .

Sobre el particular, el Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, Diputado Alexis Sepúlveda Soto precisó que “la discusión que estamos abordando es sobre el pago oportuno a las empresas de menor tamaño y conociendo la cadena de pago y de qué forma mejoramos los tiempos de respuestas esto en la modificación a la Ley 20.416, conocida como “Pronto Pago. El ánimo del proyecto es proteger a la mediana y pequeña empresa de prácticas abusivas por parte de grandes empresas de la demora en el pago de facturas. Lo que queremos es un proyecto que se pueda plasmar en la realidad, que no sea letra muerta”.