Policial 10-02-2021

Intenso operativo de carabineros permite recuperar camioneta robada en Cauquenes





La sustracción de una camioneta en la comuna de Cauquenes a un particular, motivó un amplio despliegue policial en toda la jurisdicción de la Prefectura Linares, que se tradujo en la aplicación diferentes diligencias las que permitieron a carabineros finalmente ubicar el móvil en cuestión en el acceso sur a Talca.

Minutos más tarde es divisado por la Ruta L-126, por personal del Reten Melozal, quien comienza a encargar el móvil con personal de la 5ta. Com. San Javier quienes continúan un seguimiento a distancia de este móvil, manteniéndolo a la vista por la ruta L-30M, llegando a la ruta 5 Sur en dirección a la ciudad de Talca.

La camioneta era seguida de cerca por vehículos policiales los que previa coordinación con la Central de Comunicaciones de carabineros Talca se preparaban para interceptarlo, momento en que por razones que se investigan la camioneta colisiona con otro vehículo activando el operativo que finalmente termina no sólo con la recuperación del vehículo sustraído, sino que también con la detención de dos personas que se desplazaban en su interior.

El Ministerio Público instruyó que el procedimiento policial fuera derivado a la Cuarta Comisaría de Carabineros de Cauquenes, lo que significó además el traslado de los individuos involucrados hasta esta ciudad para ser sometidos a la correspondiente audiencia de control en el Tribunal local.