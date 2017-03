Opinión 31-03-2017

Intento olvidarte para no enloquecer pero aún loco, sería feliz al no lograrlo

Recuerdo tu precioso rostro sin necesidad de maquillaje para mantenerlo lozano y a la distancia suave y aromado. Con aquellos ojos cerrados tapando tu mirada para no causar en ella tu pena y suave tristeza. Esos labios juntos como gruesos pétalos de rosas en un capullo recién nacido o botón de flor en primavera, para no pedirme que te abrace y decir que por dentro estás llorando. Porque te vas para siempre, dejando a tus hijos (sin quererlo) con aquella herida que no sangra, pero jamás se cierra.

Con un llanto egoísta y solo para mí te contemplé en silencio el 31 de marzo de 2016, soñando que estabas dormida y no aceptando el sueño eterno…

Y hoy una música suave emitida por pétalos rosados al caer sobre tu tumba me recuerda que hace un año estás ausente. Mi llanto no lo acusan unas lágrimas, pues las he cambiado escribiendo esto que estás leyendo a mi lado, sin verte. Siento a mi padre y hermanos que te acompañan… (La tristeza pide un minuto de silencio). Miro un retrato donde estás junta a papá. ¡Preciosa sonrisa, madre hermosa! _ ¡Eres tan linda!... Quiero acusar algo y no lo permites y sigues riendo, porque sabes sigo rebelde y no puedo perdonar; entonces sigo escribiendo para contarte que ahora cuando no estás, las flores han disminuido su aroma y las rosas rojas han palidecido. Los tangos que tú cantabas los escucho junto a Carmen Gloria y ella me dice que es tu voz y yo quiero creerlo. Entonces soy feliz y devuelvo tu sonrisa para que siga en la eternidad.

Cumplo con tu mensaje, pues me dices que estás junta a todas las madres en el cielo y ellas consientes que jamás las olvidaremos.



(Carlos Yáñez Olave)