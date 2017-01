Opinión 13-01-2017

inter-dimensionalidad puede ser clave en el desarrollo

Los petroglifos existentes en la cordillera de nuestra provincia de Linares, catalogados como estilo Huaiquivilo, ( Huaiguivilú), culebra aguzada, por los arqueólogos Niemeyer y Weisner; se encuentran grabados en las rocas, en el Cajón de la Gloria, Nevado de Longaví, Cajón del Calabozo, Cajón de Valdés, Cajón del Macho y Bajada de los Morales, frente a Parral.



En nuestra pre-cordillera, existen petroglifos en las alturas del estero Rari, en nuestro hermoso cerro (Quiñe), uno y en las rocas parlantes del fundo San Manuel, comuna de Parral.

Petroglifos aislados se encuentran por doquier en las huellas de altura, que conducen a las altas cumbres nevadas y junto a algunas lagunas como la Laguna Negra, en las alturas del Fundo Cipreses, entre la Hoyada Secas y el Cajón del Calabozo, a unos dos mil metros de altura.

El Cajón de Valdés, Cajón del Macho, Cajón del Calabozo, se encuentran ubicados en la trayectoria del sol naciente. Son cajones cálidos, donde el proceso de deshielo, ocurre durante los primeros meses de primavera.



Desde una perspectiva basada en la observación paciente y cotidiana, me parece que el Arte Rupestre de la cordillera, cumplía un propósito bastante práctico, para los pueblos andinos: - Se pueden distinguir verdaderos croquis de huellas y sendero. Representaciones de cumbres, laderas y acantilados, así como volcanes en erupción, ríos, esteros, lagunas y cascadas. También, se puede percibir objetos cayendo desde el cielo; estrellas fugaces y OVNIS; pisadas de pies humanos, hombres, mujeres y niños. Pisadas de felinos, aves y reptiles. Estremece la representación de un pie humano, con un pie pequeño en su interior, que tal vez representa a una mujer embarazada.



En cuadros de una mayor abstracción, se puede percibir dibujos que hasta hace un tiempo no lejano decoraban textiles, como chaños y ponchos.

También están bien representadas, planta, hierbas, flores, árboles, tales como araucaria, robles y plantas, como el maíz, base alimenticia de los pueblos centro y suramericanos. También, debieron desarrollar una alta espiritualidad, ligada al contacto con otras inter- dimensiones:

Personalmente, puedo dar testimonio de la presencia de entidades energéticas o espirituales de otras inter-dimensiones, que habitan o visitan periódicamente los lugares donde nuestros antepasados grabaron las rocas.

Estas entidades invisibles, son capaces de espantar los piños de animales, cuando un pastor desaprensivo deja sus animales en estos lugares. Estas entidades, también, descomponen las máquinas fotográficas y velan todas las fotografías tomadas. Persona sensibles, podemos percibir estas presencias energético-espirituales, y hay quienes, durante la noche sufren alucinaciones, como por ejemplo, observar o ver, pequeños seres saltando sobre las rocas.

Personalmente, teniendo como testigos a Luis Mihovilovich, profesor de Artes Plásticas, y a Nelson Zúñiga, profesor de la Escuela de Capilla Palacios, tomamos contacto con la figura espectral de un jinete, que llegó en su cabalgadura, y nos autorizó a tomar fotografías del sitio rupestre del Cajón de Calabozo.

Otros tantos sucesos paranormales, le han sucedido al Doctor José Retamal, y muchas otras personas.

Habitamos universos inter-dimensionales, y no me cabe la menor duda, que nuestros antepasados eligieron, acertadamente, estos lugares, para desarrollar su arte, junto a importantes portales energéticos inter-dimensionales. Así, al dar sus conciencias un salto inter-dimensional, lograron alcanzar un alto nivel de abstracción, y visualizar el tiempo como una sola unidad: De otro forma; ¿cómo pudieron grabar en las rocas, hace muchos miles de años, perfectos tendidos eléctricos, como lo que nosotros usamos hoy?





(Moisés Castillo, poeta)