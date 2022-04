Crónica 06-04-2022

Interconsultas por telemedicina aportan a disminuir listas de espera en Linares

- Realidad de CESFAM San Juan de Dios de Linares se puede extrapolar a toda la salud primaria, ya que la ejecución del programa Hospital Digital, vía interconsultas con especialistas, ha mejorado la satisfacción usuaria al poder dar respuesta en un breve tiempo en las patologías integradas a la iniciativa.

Como una herramienta de gran utilidad definió el programa Hospital Digital o telemedicina, la Dra. Flor Hernández, médico especialista en salud familiar y contralor del CESFAM San Juan de Dios de Linares, ya que se aprecia como una vía para mejorar la resolutividad a los usuarios, dado que las horas en el nivel secundario con los especialistas no siempre pueden ser lo oportunas que la población requiere en el tiempo y también por la cantidad de especialistas que existen.

“Las listas de espera son amplias, largas y la cantidad de especialistas no son siempre las adecuadas para resolver todas las necesidades de los usuarios. Dadas las circunstancias actuales y aumento de la tecnología esta herramienta de las cápsulas de Hospital Digital o el modo de hacer derivaciones a los especialistas para nuestros usuarios ha sido una herramienta de gran utilidad, ya que ayuda a resolver muchos casos que requieren atención con urgencia de nuestros usuarios”, indicó.

En el marco de la Pandemia Hospital Digital está siendo muy utilizado en lo que es especialmente dermatología y nefrología, aunque la telemedicina también integra las especialidades de diabetes, geriatría y especialidades odontológicas. “Por lo general en Linares, en los establecimientos ha tenido una buena respuesta, en cuanto a la contrarreferencia de los especialistas para con los usuarios y lo que se pueda resolver en atención primaria, según las indicaciones del especialista, se resuelve y lo que no ellos definen derivar a nivel secundario y terciario a la vez, si corresponde”, explicó la profesional.

Así las patologías o enfermedades más recurrentes por las que consulta la población linarense en el área de la dermatología son las lesiones de la piel, cánceres, melanomas y en nefrología la enfermedad renal crónica.

“Hemos tenido una respuesta muy buena de nuestros especialistas que dentro de tres a cinco días ya tenemos respuesta y podemos citar nuevamente a nuestros usuarios para darle una respuesta y eso es algo que ha aumentado la satisfacción de nuestros usuarios en gran medida”, añadió la facultativa.

Cada cápsula o especialidad solicita también exámenes o estudios que se envían al especialista de Hospital Digital cuando corresponde.

El CESFAM San Juan de Dios de Linares atiende a personas de toda la comuna y de sectores rurales alejados de la ciudad.