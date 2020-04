Social 07-04-2020

Internet gratis a establecimientos estratégicos y hospitales Mundo aporta conectividad gratuita para mitigar la crisis sanitaria

Desplegó su red de fibra óptica, para donar Internet y Televisión Digital, gratis y para siempre, a instituciones estratégicas que requieren coordinación para afrontar el Covid-19 en nuestro país.



La conectividad es indispensable para monitorear y coordinar acciones que van en el camino de mitigar la propagación del Covid-19, desde hospitales de campañas, regimientos, centros de salud, Carabineros o puntos de mando de las diversas regiones y comunas. Así lo entendieron algunas autoridades y líderes de las diversas instituciones que solicitaron apoyo en esta materia. La empresa de telecomunicaciones Mundo tomó el llamado, es así como en diversas regiones ya se ha destinado kilómetros de fibra óptica y entregado servicios gratuitos que aportarán en establecimientos estratégicos.

Mundo asumió hace varios años ser protagonista en estrechar la brecha digital en el país, llegando con conectividad donde otros no llegan y a un precio justo. Hoy cobra más relevancia el mantener y seguir conectando a miles de hogares. El teletrabajo, la teleducación y la entretención son primordiales para cada familia. Nuestra misión está clara… en tiempos que sufrimos el Covid-19, no debemos aflojar y más que nunca seguiremos en la línea de la inclusión digital.

En cuarentena, es importante que los establecimientos estratégicos accedan a un servicio estable de Internet que garantice los adecuados aspectos en materia de conectividad para poderse desempeñar adecuadamente.

Enrique Coulembier Picchi, CEO de Mundo, aseguró que la fibra óptica de la compañía está al servicio para trabajar en esta contingencia, "está en nuestro ADN donar internet y TV a instituciones y organizaciones sociales, siempre lo hacemos, en estos momentos es mucho más necesario aportar, la situación a consecuencia de la crisis sanitaria se irá agravando y debemos acompañar a la autoridad para lo que se viene. Es fundamental que las instituciones estén bien coordinadas y no podrán hacerlo eficientemente sin una buena conectividad... por eso nos pusimos a disposición".

Ya son más de 12 las instituciones con las que Mundo se comprometió a entregar Internet por fibra óptica, WiFi de1000 megas -que es la velocidad máxima del mercado- de forma gratuita y para siempre, algunos beneficiarios son los equipos de salud comunales, hospitales y/o centros de salud modulares, regimientos más centros de mando, todos distribuidos en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobio.

Mundo busca disminuir la brecha digital en Chile aportando servicios de forma gratuita y de por vida para instituciones y organizaciones sociales que considera indispensable para el desarrollo de cada comuna. Destacando ejemplos como las escuelas, bomberos, Carabineros, Juntas de Vecinos, Uniones comunales, adultos mayores, Conaf, PDI, entre otras. Posee actualmente más de 1200 servicios gratuitos que están a disposición de la comunidad para que puedan mantenerse conectados y con herramientas de gestión, trabajo, educación y entretención.

Mundo tiene cobertura en 115 comunas desde la RM hasta la Región de Los Rios, con una red de fibra óptica propia que permite llegar con autonomía y con las mayores velocidades a los hogares de miles de familias chilenas.

Hoy las empresas de telecomunicaciones son piezas claves del eslabón para entregar continuidad al país. El teletrabajo, la teleeducación y la entretención pasan a ser fundamentales para sobrellevar la cuarentena y el encierro producido por la pandemia del COVID19. Por lo anterior es que Coulembier destacó el compromiso del personal de Mundo que se esfuerza pese a la contingencia para garantizar la conectividad de las familias chilenas. “Somos una empresa que ofrece un servicio de primera necesidad, y atendiendo esa premisa cumplimos nuestro deber, protegiendo ante todo la salud de los colaboradores que dan el cien por cien para asegurar la conectividad de todos, tenemos un compromiso con ellos y con todos ustedes, de esta pandemia salimos todos juntos".