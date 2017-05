Crónica 13-05-2017

Internos de Gendarmería de Cauquenes comienzan a trabajar gracias Programa +Capaz

La capacitación fue ejecutada por el Organismo Técnico de Capacitación, OTEC, GEF Capacitaciones.



A través del Programa +Capaz Línea Cárcel, que se ejecutó en el Centro Cerrado Penitenciario de Cauquenes, 20 internos se capacitaron en Actividades Auxiliares de Cocina, de ellos, seis lograron ser parte del proceso de intermediación laboral que les permitió integrarse en un empleo en el Restaurant “Las Delicias de Roberto”.



El programa, inédito en el país, se ejecutó en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y Gendarmería, y fue llevado a cabo por el Organismo Técnico de Capacitación GEF. La iniciativa contó con una inversión de 24 millones de pesos.



En la ceremonia, el Director Regional del SENCE, Waldo Alfaro, declaró que “como parte del Gobierno estamos seguros que la capacitación cambia vida y hoy lo vemos reflejado en ustedes, que están usando las herramientas que se les entregó”.



INICIATIVA INÉDITA



“Esto es inédito en Maule, más allá de las cifras, de las platas y donde se realizó esto es un plan piloto que se ha hecho sólo aquí, en ninguna parte más, y si ustedes lo hacen bien ¿saben lo que va a pasar? Les van a abrir las puertas a miles de compañeros suyos. Una linda responsabilidad, no lo olviden cada día cuando suene el reloj” , dijo el Director Regional de Gendarmería, Coronel Alejandro Fuentes Morales.



Angelita Jofré tiene un local de comida que se ubica en el Terminal de Cauquenes, Las Delicias de Roberto, ella fue quien entregó esta oportunidad: “los chicos son responsables y tienen muchas ganas de aprender, yo creo que a los chicos les hace falta insertarlos e incentivarlos para aprender, porque muchas veces la sociedad los hizo sentir que ellos ya no servían, y no, son chicos totalmente activos que tienen mucho para entregar (…) Yo llamo a creer en los demás, no juzgar. La sociedad nos llama por nuestros errores y tenemos que creer en las personas, para mí una maravillosa experiencia”.