Opinión 25-04-2017

Interpelación

Quién me dará una palabra para matar la pena

Quién dirá una letanía a la tumba que me espera



Quién tendrá ese remedio en la palma de su mano

Una hierba o un corazón para no morir tan temprano



Alguien conocerá un sahumerio que espante tu muerte

Una pócima, una oración que me impida quererte



Habrá un incensario que aromatice nuestra historia

Un escriba valeroso que recite mis memorias



Dónde estará la fuente de aquella eterna juventud

El modestísimo cáliz que convierta esa virtud.





(POESÍA DE JOSECULMEN)