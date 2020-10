Política 31-10-2020

Linares: Intervienen monolito de plazoleta Augusto Pinochet



Con una intervención amaneció ayer el monolito ubicado en la Plazoleta que lleva el nombre de Augusto Pinochet, en avenida Presidente Ibáñez, al costado poniente de la Escuela de Artillería de Linares.

Registros ciudadanos dieron cuenta de este hecho, que llamó la atención de la comunidad local de los alrededores, que se percató de lo sucedido.

El sitio en cuestión ha sido blanco de controversias permanentes, debido a que es un espacio que es utilizado además por adherentes al extinto general, para efectuar los actos en recuerdo de cada 11 de septiembre.

La plazoleta en sí no recibe muchos cuidados y es frecuente observarla con sus jardineras no del todo mantenidas.

En los últimos años, también fue escenario de enfrentamientos entre detractores y adherentes a Augusto Pinochet. Y este año, en medio de la pandemia, no fue escenario de actos en recuerdo.

Se esperaba hasta el cierre de esta edición, alguna reacción de parte de agrupaciones de pinochetistas en esta comuna.