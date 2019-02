Editorial 07-02-2019

Intoxicaciones de verano

Durante las vacaciones, gran parte de las actividades se desarrollan al aire libre. Con eso, aumentan las posibilidades de intoxicaciones gracias a los efectos del calor en los alimentos. No obstante, existe un aliado natural que te ayudará a evitarlas.

Las combinaciones en las que se pueden desarrollar las actividades durante los meses de verano y las vacaciones suelen tener un factor común: el aire libre y el calor. Pero también, consumir alimentos en lugares que no son los indicados o comida que no ha estado debidamente refrigerada.

Estas condiciones aumentan las probabilidades de que los alimentos se descompongan debido a la proliferación de bacterias por el calor, o la contaminación cruzada que una superficie puede generar en contacto con la comida. “Si bien los picnics y colaciones son un agrado por su comodidad, sobre todo cuando se está de vacaciones, no debemos olvidar que, si los alimentos no están bien conservados y no existen las mejores condiciones de higiene en el lugar, pueden generarse intoxicaciones alimentarias y deshidratación”, explica la químico farmacéutico de Farmacias Ahumada, Paula Molina.

Las condiciones internas también son importantes. Podemos ayudar a nuestro cuerpo a defenderse de una mejor manera a través de microorganismos como los probióticos, por ejemplo.

Como no siempre es posible controlar todos los factores que llevan a una intoxicación y a la consiguiente y muy molesta deshidratación, la profesional recuerda que “estos productos ayudan a una recuperación más rápida de la flora bacteriana dañada, y eso implica que el período post intoxicación es menos molesto y más corto”.