Opinión 15-09-2020

Inventemos los viejos nuestra propia juventud



Cuando miramos la historia, nos damos cuenta que siempre las generaciones adultas o más longevas observamos con preocupación a la juventud, criticamos que carecen de muchas cosas, no confiamos en que puedan enfrentar los desafíos que la sociedad actual les demanda, los criticamos de irresponsables, de impacientes, poco visionarios, osados y tenemos temor de que el futuro sea administrado por ellos.

En una sociedad como la de hoy, desde mi visión como Carabinero veo cada día diferentes realidades de jóvenes ansiosos de vivir, algunos con oportunidades a la mano y otros que su búsqueda frenética de realización es esquiva, pero me he dado cuenta que no son peores ni mejores que nosotros, sino que son diferentes, así es, muy diferentes en cómo ven la vida, en como toman decisiones, en como generan vínculos, como enfrentan sus miedos, los tildamos que tienen poca tolerancia a la frustración, que son irrespetuosos, que carecen de identidad, que son flojos, que no tienen un proyecto de vida, etcétera.

Entonces, sin que esta breve columna haya tenido un respaldo científico para dar esta opinión, más bien me baso en la observación personal, creo que los adultos a veces nos equivocamos con esta apreciación sesgada y vemos “La paja en el ojo ajeno, sin apreciar el tronco que nuestra generación posee en la vista”. Por eso, me enfocaré en hacer un paralelo entre los jóvenes de hoy y el adulto promedio, en donde me considero a mis 42 años. Un joven vive y nosotros qué hacemos para vivir; un joven ríe y nosotros cuántas veces al día reímos; ellos generan vínculos a través de las redes sociales en gran mayoría y nosotros qué tipo de vínculos estamos construyendo, si cada día como país estamos más divididos, decimos que son intolerantes a la frustración, pero creo que se adaptan más rápidamente al cambio y nosotros qué, tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort a explorar el mundo, con miedo a qué, a perder la virginidad mental que muchos poseemos y no abrirnos hacía un nuevo mundo; decimos que son irrespetuosos y nosotros ¿respetamos la diversidad, al ser humano, al bajo, al alto, al gordo o al flaco?, si de ellos hacemos una apología de la risa a través de la burla; decimos que los jóvenes no tienen proyección, cuando tienen un concepto de desarrollo social y humano más desarrollado que los adultos y eso es pensando en las generaciones futuras, no es acaso una proyección pensar así.









Pues bien, podemos seguir criticando a los jóvenes las veces que queramos, y no será mejor enfrentar la vida de forma más valiente, atreviéndonos a enfrentar los cambios, saliendo desde nuestra zona de confort, matando “La Vaca” como dice el libro del Dr. Camilo Cruz, observando que lo esencial es invisible a los ojos, como dice “El Principito”. Veamos este camino con ojos de niño, con la energía del joven, recordando que también lo fuimos y que con las virtudes de estas nuevas generaciones, vienen cambios positivos, no tengamos miedo de avanzar y de construir, vivimos en un país cada vez con más divisiones e incertidumbre, abramos paso a las nuevas generaciones, pues creo que ellos pueden estar a la altura de enseñarnos a vivir en una sociedad más afable, sin tantos “rechazos” o “apruebo” que buscan sólo el poder y no el bienestar de las personas.

Como Carabinero y papá de hijos jóvenes, confío en ellos y en su forma de ver este nuevo escenario, aprendo de sus palabras, me contagio de sus risas y me llenan de energías para contagiar al mundo, mi pequeño mundo en donde vivo y trabajo, es por eso que creo que a los jóvenes no hay que dejarlos solos, hay que darle las oportunidades no sólo pensando en el futuro, sino que en el hoy y en el ahora, pues ellos tienen mucho que entregar.





(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)