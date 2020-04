Opinión 29-04-2020

Inverness: esquivando el éxito





Luego de escuchar varios álbumes de la banda Inverness recordé una frase que ellos mismos levantan como un estandarte: esquivando el éxito.

Si esquivar el éxito significa compromiso con las personas dándole la espalda a la aparente calidez de la fama, suena bien.

Si esquivar el éxito implica tener tiempo en casa con los que aman y quienes los aman sin importar la condición de un resultado, suena mejor.

Y si ese éxito que esquivan, implícitamente, de forma voluntaria fuese la demostración de un compromiso que va más allá del éxito, suena extraordinario.

Esto trajo a la memoria un recuerdo algo doloroso, pero necesario: nunca reprobé un ramo en la universidad, todo mis exámenes orales fueron aprobados cada fin de año, nunca quedé, como se decía entonces, para marzo.

Pero al final de mi carrera universitaria debía enfrentar un Goliat: el famoso examen de grado. Muchos de mis compañeros fueron a ver ese examen, algunos daban por hecho que lo aprobaría sin dificultad. No fue así. Reprobé la última etapa de ese examen ––derecho procesal––, lo que generaba la reprobación total. La pregunta macabra fue qué es lo que hace el procurador del número, yo contesté lo que no hace, ahora advierto que fui fiel a ver las cosas de otra forma. No fue suficiente.

Llegué a casa, mis papás estaban expectantes, contentos, sabían que había estudiado, fueron cerca de 8 meses, me dijeron cuéntanos todo… solo atiné a decir: reprobé. No lo creían, pensaron que bromeaba, cuando vieron que no me reía, el rostro les cambió. Conté lo sucedido, noté al profesor de procesal incómodo en la silla, era alto, hacía honor a su apellido, Cuesta, parecía apurado y mis respuestas no ayudaron a su comodidad.

Ese año mis papás me recompensaron a pesar del resultado… y conocí donde vivió Ernest Hemingway y recordé una frase de mi papá dicha en otro momento clave: lo importante es que des lo mejor de ti. Hoy repito la misma frase a mis hijos y agrego: esfuércense y sean valientes, porque el resultado es una expectativa, una aspiración que depende de muchos factores y respecto de los cuales los más importantes no dependen de uno. ¿O acaso eligieron dónde nacer? ¿Qué padres tener?

Con el tiempo agradecí esa experiencia, ya que en la segunda oportunidad, tuve la osadía de pedir ayuda en mi preparación para procesal, a quien en esa época fuese relatora del pleno de la Corte Suprema y nuestra profesora de procesal durante el periodo de la universidad junto al ministro Marcos Libedinsky. Lo relevante fue que en esa ocasión no conté a nadie en qué fecha daría mi nuevo examen, y aunque mis papás me vieron salir de traje, solo les dije que iba a realizar un trámite y no expliqué más detalles. Tampoco me delaté por la ansiedad. No obstante ello, a la salida del examen, que aprobé, me esperaba quien fuese en esa época mi mejor amiga, quien llegó averiguando, ya que nunca le dije ni la fecha ni el lugar. Hoy esa amiga es mi esposa y sigue siendo mi mejor amiga.

Es cierto, la vida también nos sorprende con paradojas bellas y desafiantes que nos recuerdan tantas veces que no tenemos el control y que lo mejor que podemos hacer es estar preparados… sea lo que sea que eso signifique para cada uno de nosotros.

Lo que deseo destacar de todo esto es que aún podemos soñar y elegir en dónde vivir: en el éxito de ayer o en la victoria esquiva de mañana.

En otras palabras, si el éxito para Inverness es un resultado, quizás estén resolviendo mal la ecuación, como muchos de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida, o tal vez el éxito al que aluden no es el éxito al que todos aspiran: un proceso, el proceso que no todos están dispuestos a transitar.

La cadencia de la voz de Jarque ––vocalista del grupo–– puede despertar nostalgia, como advertirán, y la nostalgia siempre nos regresa al dolor, cualquiera sea su reminiscencia o evocación: así es la memoria del agua, se cuela por todas partes al final.

Y si el éxito fuese tocar las Nubes … quizás ellos ya las han tocado y no se han dado cuenta, porque cada vez que su música y letra despierta algo en nosotros… vale la pena dar un aplauso… y, en mi caso, recordar lo mejor de mis fracasos.



Inverness banda de rock alternativo, formada en 2009, en Santiago de Chile. Su material se puede encontrar en www.lerock.cl



Por Víctor Ilich