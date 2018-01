Crónica 04-01-2018

Investigación analizó efectos del ranking de notas en el aprendizaje

Fueron analizadas las notas de 2 mil 913 colegios.

Un aumento de hasta 1.5 décimas registraron las calificaciones de los alumnos, en especial de aquellos pertenecientes a establecimientos subvencionados y municipales, a partir de la implementación del sistema de ranking de notas que comenzó a regir en el país en el año 2012.

Esta fue una de las principales conclusiones que reveló un estudio realizado por el académico e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca (UTALCA), Bernardo Lara, en conjunto los profesores Eduardo Fajnzylber, académico e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez; y el especialista en políticas públicas, Tomás León.

Según explicó Lara, el objetivo del análisis fue determinar de qué manera la implementación del sistema impactó en sus calificaciones y, por ende, en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Añadió que para efectuar el análisis se recogieron datos del Ministerio de Educación, para lo cual se revisaron las notas de 2 mil 913 colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de todo el país entre los años 2008 y 2014.

“Los coeficientes obtenidos sobre los cambios de notas se compararon con otros obtenidos de mediciones como el Simce y la PSU”, puntualizó.

Agregó que a partir de los resultados obtenidos se evidenció que, por parte de ciertos establecimientos, hubo una tendencia a “inflar” las notas de sus alumnos. “El aumento afectó a todos por igual, independiente de si sus calificaciones les permitían o no acceder a la ‘bonificación’ que se entrega a los promedios más altos”, dijo.

Precisó que el mayor incremento se observó en los establecimientos municipales, con 2,2 décimas. Les siguen los colegios particulares subvencionados, con 1,9 décimas. Los casos más significativos se registraron en tres comunas de la Región Metropolitana -Conchalí, Cerrillos y San Joaquín-, que presentaron aumentos superiores a las seis décimas en sus promedios. En cuanto a los colegios particulares pagados el investigador sostuvo que no experimentaron mayores variaciones.

"Miramos los colegios municipales y subvencionados, y los dos demuestran un comportamiento bastante parecido. Lo que no se ve tan claro es lo que ocurre en los particulares", explicó.

El académico UTALCA agregó que al comparar estos datos con aquellos emanados de otras pruebas como el Simce y la PSU, “no se observaron mayores cambios en los resultados obtenidos”.

En base a lo anterior, el académico reiteró que "la conclusión más general es que hubo un alza generalizada de las notas en los colegios, no es que los alumnos hayan empezado a estudiar más".

No obstante, Bernardo Lara advirtió que a partir de estos resultados no debe hacerse un juicio negativo del sistema. “Este estudio nos entrega una primera señal sobre la forma en que los establecimientos educacionales han ido internalizando sobre un mecanismo que puede ser perfectible, pero sin quitarle las ventajas que se le atribuyen en orden a que apoya el ingreso a la educación superior de alumnos que de otra forma no podrían hacerlo, y desde esa perspectiva se plantea que favorece la equidad”, comentó.