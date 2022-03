Social 13-03-2022

Investigación asegura que cambio climático y la minería del litio influye en población de flamencos en Chile



Un estudio internacional coordinado por la Universidad Española de Extremadura (UEx), y realizado en los lagos salinos del denominado "Triángulo de Litio", en Chile, apunta al cambio climático y a la minería del litio como las principales causantes de la disminución de la población de dos especies de flamencos en el Salar de Atacama. Los flamencos son una de las aves emblemáticas de la Cordillera de los Andes, y es la base de la industria del ecoturismo local, pero los lagos salinos poco profundos de los que dependen para alimentarse y reproducirse se encuentran amenazados por el cambio climático y la minería del litio, según el estudio publicado en la revista "Proceedings of the Royal Society B".

En la investigación participaron científicos de la UEx, Universidad de Montana, Universidad de Antofagasta, Universidad Austral de Chile, Universidad de Carolina del Sur y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Según informó este miércoles la UEx habría una disminución de entre un 10% y 12% de la población de dos especies endémicas de flamencos en solo once años en el Salar de Atacama. La investigación, que analizó cinco lagos salinos, indica que el cambio climático afecta al volumen de agua en toda la región, sin que se produzca por ello una disminución generalizada en el número de flamencos. Sin embargo, en el Salar de Atacama, donde se concentra la extracción de litio, la población de flamencos sí disminuyó.

Los autores se han basado en 30 años de censos de flamencos recopilados por biólogos y técnicos del gobierno chileno, junto con datos de teledetección para identificar los cambios en los niveles de agua y la disponibilidad de alimentos dentro de cada lago a lo largo del tiempo. Además, creen que la disminución de flamencos del Salar de Atacama pronto podría extenderse al resto de la región. Por otra parte, como estas dos especies de flamencos no se reproducen en ningún otro lugar del mundo, consideran que esto podría conducir a una "reducción drástica" en toda su área de distribución y "perjudicar gravemente" a la industria del ecoturismo local.