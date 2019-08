Crónica 17-08-2019

Investigación descarta que hombres tengan más habilidades en matemática, ciencia y tecnología que las mujeres

Equipo multidisciplinario de académicos de la Universidad Católica del Maule (UCM) lo comprobó a través de un proyecto FONIDE.

El grupo de investigadores en educación matemática de la Universidad Católica del Maule asumió el desafío de incorporar en el sistema educativo de Chile la equidad de género y habilidades STEM (Ciencia, Tecnología e Ingeniería y Matemática).

Este trabajo científico demostró que no existen brechas significativas de género entre hombres y mujeres en el desarrollo de habilidades STEM, proyecto científico financiado por el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Educación FONIDE, denominado: Atendiendo a la diversidad de género. Caracterización de las habilidades matemáticas/científicas/tecnológicas en establecimientos municipalizados.

Fue mediante la intervención de futuros profesores y profesoras en el contexto de sus prácticas profesionales, que se diseñó una propuesta con problemas en contextos locales con enfoque STEM, aplicado en una muestra representativa en los niveles de quinto básico, primero medio científico-humanista y tercero medio de educación técnico-profesional de establecimientos públicos de Talca.

La Investigadora responsable, Dra. María Aravena Díaz, comentó que incorporar a los futuros profesionales es muy importante puesto que potencia su formación ya que aprenden a formular y reformular problemas en contextos de aplicación y cercanos a la realidad del alumnado, lo que es relevante ya que adquieren aprendizaje para el futuro, tal como lo declara ONU.

“Con la realización del experimento han demostrado que no existe brechas significativas de género entre hombres y mujeres, en el desarrollo de habilidades STEM, ambos están en igualdad de condiciones para abordar problemas con este enfoque, por lo tanto, en la formación del alumnado se les debe preparar sin exclusión para enfrentar la era digital y las complejidades que demanda el progreso tecnológico, ya que se está redefiniendo la naturaleza y el contenido de los empleos, lo que genera un gran reto a la comunidad educativa pues necesitamos niños y niñas que se adapten rápidamente a la velocidad de los cambios”, dijo la Dra. Aravena.

Simulaciones en 3D, realidad aumentada, robots autónomos, ciberseguridad, fabricación aditiva, Big data and analytics, data sciencie, entre otros, son conceptos que necesariamente deben comenzar a incorporarse en el aprendizaje de los estudiantes escolares, por ello, a juicio de la directora de la investigación “Es fundamental en el sistema escolar divulgar y fomentar las vocaciones hacia las carreras técnicas o universitarias en el ámbito STEM”, sostuvo.