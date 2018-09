Nacional 01-09-2018

Investigaciones por abusos ligados a la Iglesia casi se triplican en un mes: Hay 119 causas vigentes

Hace 39 días, la Fiscalía Nacional entregó el primer catastro nacional sobre los casos de abusos ligados a la Iglesia Católica. En aquel entonces, 23 de julio, se contabilizaron 34 casos vigentes. A medida que los fiscales a cargo de las indagaciones fueron concretando nuevas e inéditas diligencias, como los allanamientos al Obispado Castrense y a la Conferencia Episcopal, además de la citación a declarar en calidad de imputado al cardenal de Santiago, Ricardo Ezzati, la cifra de causas fue aumentando paulatinamente: al día de hoy, son 119 los casos vigentes vinculados a delitos sexuales, informaron desde el ente persecutor.

De acuerdo a la actualización, a la fecha hay 167 imputados, entre los cuales hay obispos (7), presbíteros (96), diáconos (4) religiosos no sacerdotes (30), laicos (10), además de 20 personas sobre las que no se tiene la certeza de qué cargo ejercían al momento de la presunta vulneración. En tanto, las investigaciones reconocieron 178 víctimas, de las cuales, al menos, 79 habrían sido menores de edad al momento del hecho, y otras 15 adultas. Esto, ya que aún no hay claridad de la edad que tenían 84 afectados. NOTICIA RELACIONADA Cardenal Ezzati es citado a declarar como imputado por presunto encubrimiento de abusos 269 En estos casi 40 días, los cargos que representaron una mayor alza en causas investigadas son los sacerdotes, pasando de 31 a 96 casos y los pertenecientes a órdenes o congregaciones sin ser clérigos, que aumentaron de 22 a 30. Así también, crecieron aquellos casos donde no se logró determinar la situación del imputado, pasado de 2 a 84. En el marco de estos casos, el fiscal nacional, Jorge Abbott, amplió la investigación que lleva adelante el persecutor regional de Rancagua, Emiliano Arias, quien podrá dirigir las causas que se inicien y vinculen a las que actualmente lleva, como la de una cofradía llamada "La Familia" o la del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, quien actualmente está en prisión preventiva. Decisión similar tomó Abbott con el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, quien asumió la investigación nacional del caso Maristas, por el cual se tomó declaración como testigo al enviado especial del Papa, Charles Scicluna, además de solicitar al Vaticano el informe que hizo el religioso.