Crónica 13-04-2017

Investigador advirtió necesidad de dimensionar daño de los incendios forestales sobre la biodiversidad

Académico de la Utalca señaló que aún no se determina el impacto que dejaron los siniestros que afectaron a la región y el país sobre los ecosistemas naturales.



Como “preocupante” catalogó el Director del Instituto de Ciencias Biológicas (ICB) de la Universidad de Talca, Claudio Ramírez, las secuelas dejadas por los incendios forestales en la biodiversidad de las zonas afectadas, tanto en la región del Maule como en el resto del país.

El académico señaló que si bien una parte importante de los siniestros afectó a plantaciones forestales, que son fácilmente recuperables, no ocurre lo mismo con los bosques nativos. “Estos últimos están constituidos por una enorme diversidad de organismos, muchos de ellos aún desconocidos”, dijo, tras lo cual precisó que “la actual biodiversidad es el resultado de miles de años de evolución”.

El docente sostuvo que son innumerables las ventajas que estos ecosistemas naturales representan para la vida. “Proveen una serie de beneficios a la población humana, entre ellos destacan la regulación del clima, fijación del CO2, regulación de la erosión y ciclo de nutrientes, polinización, etc. La pérdida de biodiversidad se asocia con pérdida de estos servicios”, afirmó.

En ese contexto, Ramírez señaló que en la región los incendios afectaron principalmente al Bosque Maulino Costero, el cual ha sufrido una severa deforestación por el reemplazo por plantaciones de pino y eucalipto desarrollado en las últimas décadas.

“Solo quedan fragmentos de bosques nativos, algunos de ellos protegidos por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y producto de los incendios poco más del 50% de estos bosques fueron afectados. Afortunadamente, la severidad del daño fue baja, sin embargo aún falta por determinar con más detalle el daño y sus posibles efectos”, advirtió.

BOSQUE NATIVO

El Departamento Conservación de la Diversidad Biológica de la Corporación Nacional Forestal formó un grupo de trabajo en el cual participan varios expertos de la Conaf y otras instituciones, entre ellas la Universidad de Talca, el cual tiene la misión de elaborar un plan de contingencia para la restauración ecológica post-incendio de la Reserva Los Ruiles.

“La atención se ha centrado en el ruil (Nothofagus alessandrii), árbol nativo que caracteriza al bosque costero maulino, el cual ya había sido declarado en peligro de extinción y monumento natural mucho antes de los incendios”, indicó Claudio Ramírez, quien participa de dicha entidad.

Para hacer frente a esta realidad, el investigador agregó que “se requieren medidas de corto plazo, como, por ejemplo, reconstruir los cercos que rodean la zonas afectadas, cortafuego de mayores dimensiones, rescate del germoplasma, monitorear la sucesión ecológica post-incendio, estudios de la variación genética de las zonas afectadas , etcétera”.

El profesional de la UTALCA instó a actuar con celeridad, por cuanto al estar situada en el centro del Valle Central de Chile, la región del Maule alberga una gran diversidad biológica que se caracteriza por un alto grado de endemismos, es decir, muchas de esas especies no es posible encontrarla en otros lugares. “Y es sobre esa diversidad la que se ha venido ejerciendo una presión muy fuerte”, acotó.