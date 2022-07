Crónica 02-07-2022

Investigador maulino destacó en Congreso Internacional en Grecia

Se trata del Doctor Carlos Mellado, quien expuso en el Congreso ISSBD (International Society for Study of Behavioral Development) desarrollado en Rodas, Grecia y que reúne a expertos internacionales en Psicología del Desarrollo

Durante los últimos cinco años, el Psicólogo de la Universidad de Chile y Doctor en Psicología y Magister en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile ha desarrollado un estudio de investigación, ha desarrollado una importante investigación que estudia cómo se desarrollan las relaciones entre padres e hijos.

Esta investigación fue financiada por la Universidad Santo Tomás, casa de estudios en la que se desempeña como docente e investigador, y en base a los exitosos resultados el Dr. Mellado se adjudicó este año, el financiamiento para proseguir sus estudios, a través de un Fondecyt el cual se desarrollará por tres años y en donde se podrá profundizar en la temática.

La relevancia de los estudios, le permitieron ser convocado al Congreso ISSBD (International Society for Study of Behavioral Development) que reúne a expertos internacionales en Psicología del Desarrollo y que se desarrolla cada dos años, en esta ocasión en el país de Grecia.

“La ponencia que realicé se hizo en la Isla de Rodas en Grecia y ahí pude compartir con diversos expertos de psicología del Desarrollo, con los cuales pudimos discutir los últimos avances que se han hecho en esa área. Mi investigación muestra lo que es la adultez emergente, que es una nueva etapa del desarrollo humano y la cual ha sido investigada recientemente. Esta etapa abarca las edades de 18 a 25 años y es cuándo recién las personas empiezan a transformarse en adultos”. Puntualizó el Doctor Carlos Mellado.

En el Congreso expuso ante expertos mundiales en Psicología del Desarrollo, destacando su presentación sobre la adultez emergente. Este es un concepto relativamente reciente en la Psicología y corresponde a una nueva etapa del desarrollo humano que se sitúa entre los 18 y 25 años, caracterizada por mayor libertad en la toma de decisiones (lo cual es característico de la adultez), pero en donde aún los padres restringen y limitan a través de reglas esta capacidad (limitaciones que son típicas de la adolescencia). Así, se ve como una etapa en donde las personas no son adolescentes y tampoco totalmente adultas.





El Doctor Carlos Mellado continuará con su investigación, gracias a la adjudicación del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, (FONDECYT). Cabe destacar, que éste es el principal fondo público del Gobierno de Chile, dependiente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), para incentivar la investigación científica en todas las áreas del conocimiento.

Del Investigador

Carlos Mellado Yáñez es talquino, cursó sus estudios primarios en la ciudad de Talca, en tanto, los estudios superiores los realizó en Santiago, es Psicólogo, Licenciado en Psicología de la Universidad de Chile y es Doctor en Psicología y Magister en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Actualmente es Investigador y Docente de la Universidad Santo Tomás en Talca, Experto en Psicología del Desarrollo Adolescente, Parentalidad y Psicología Educacional.