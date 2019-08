Crónica 30-08-2019

Investigador refuerza llamado para decretar al Maule como zona de emergencia agrícola

- Dr. Rómulo Santelices, director del Centro de Desarrollo del Secano Interior de la UCM, pide acelerar la medida para mitigar los efectos en el mundo agrícola.

Su extrañeza por el tratamiento distinto con el cual se ha abordado la problemática de sequía que afecta a la zona central de Chile, específicamente la región de O’Higgins respecto del Maule –la primera ya cuenta con el decreto de emergencia agrícola por parte del Gobierno desde el 20 de agosto-, expuso en entrevista el Dr. Rómulo Santelices, investigador de la Universidad Católica del Maule (UCM).

Si bien el científico valora la acción realizada por el Gobierno Regional para solicitar la medida al nivel central, el científico experto en el tema comentó que “Llama la atención las decisiones, las regiones son divisiones desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista geográfico entre el sur de O’Higgins y el norte del Maule son territorios muy similares y los problemas son comunes, por eso uno se pregunta por qué en una parte se actúa de una manera y en otra región de otra”, dijo.

“Si bien es cierto uno ve que hay ciertas orientaciones a nivel estatal”, agregó el doctor Santelices, -a modo de ejemplo el recambio de calefactores en Talca y Maule, que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático- “Uno ve que los fondos no son tantos, lo que aminora los impactos. Por otro lado, cuando nosotros hemos accedido a recursos del Estado y hemos propuesto ciertas soluciones, luego esas no se masifican, tema que no es responsabilidad de los académicos”, sostuvo.

FALTA DE REGULACIÓN

En ese sentido, el experto de la UCM comentó que “Creo que hay cosas que sencillamente el mercado no las regula. Todos los problemas que tenemos relacionados con el cambio climático debieran tener una intervención del Estado mucho más directa y rápida. El problema es que, si quienes están en el gobierno un año u otro, tienen conciencia real de lo que pasa o no. Lamentablemente lo que uno escucha son justificaciones, pero desde hace mucho tiempo estamos con problemas de sequía. Y no solo que llueve menos, son menos eventos, se concentra mucho más la lluvia y eso es perjudicial”, afirmó el investigador.

GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN

La baja en las precipitaciones, explicó el doctor Santelices, ha sido advertido por el mundo académico desde hace tiempo. “Pareciera que hoy existe una mayor conciencia sobre que el cambio climático es real, cuando ya llevamos casi una década de sequía. Hoy las precipitaciones que se registran en el Maule son el 50% de los que era considerado a un año normal, estar bajo esos promedios históricos es muy poco. Dependiendo de los fenómenos del niño y la niña es inusual que llueva desde octubre hasta mayo, y por eso el problema que tenemos es serio”, advirtió.

En relación a esta problemática global, el doctor Santelices, recomendó que los esfuerzos deben orientarse a “Mitigar la situación declarada, pero también tenemos que adaptarnos a esas condiciones, lo que es en el fondo anticiparse a los problemas que cada vez serán más serios. Algunas soluciones son mini tranques, que uno esperaría que se actuara con mayor rapidez”, manifestó.

En diferentes experiencias investigativas desarrolladas desde el Centro de Desarrollo del Secano Interior de la UCM, los investigadores han podido conocer positivas experiencias y tecnologías para eso uso eficiente del agua, como son las implementadas en Israel y Australia.

“El cambio climático no creo que sea posible de revertir, por eso tenemos que estar con acciones de mitigación y de adaptación. Esto se está acelerando, lo que podemos hacer es anticiparnos a escenarios futuros, que por la evidencia uno puede ver que son más serios que los ya registrados. Eso uno esperaría de quienes toman decisiones de tipo político”, temática sobre la cual está actualmente postulando proyectos para ser financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional.