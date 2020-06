Opinión 16-06-2020

Investigadora voluntaria de la UCM “Es muy preocupante ver tanta gente en las calles y muchos de ellos sin las medidas de seguridad necesarias”

La bioquímica, María Jacqueline Romero, quien es parte del equipo de investigadores y académicos voluntarios del plantel que colaboran en el Hospital Regional de Talca (HRT) para la detección de COVID19, reiteró la invitación a ser responsables y respetar el llamado a no salir de la casa que hace la comunidad científica y las autoridades.

Con más de 150 mil personas confirmadas y sobre los 2600 fallecidos por coronavirus en Chile, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al viernes 12 de junio, se han debido intensificar las acciones que buscan disminuir el impacto de la enfermedad en la población. Aumentar la capacidad de procesar muestras en el marco de la pandemia por COVID19 es clave, tarea en la que colabora la Universidad Católica del Maule (UCM) con turnos voluntarios de investigadores y académicos expertos.

“Esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa y como sociedad no estábamos preparados para enfrentar algo así, y es por esto que la UCM se puso desde un principio al servicio de la región”, comentó María Jacqueline Romero, bioquímico del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, quien es parte del equipo de investigadores y académicos voluntarios del plantel que colaboran en el Hospital Regional de Talca (HRT) para la detección de COVID 19.

“Somos pocos los profesionales que manejamos las técnicas moleculares para el aislamiento y la detección viral, por lo tanto, junto al Hospital Regional de Talca y sus profesionales hemos logrado aumentar la capacidad diagnóstica de la región”, agregó la experta de la UCM.

En ese sentido, la Dra. Ingrid Carvacho, directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la UCM, complementó que “Hasta la fecha, como institución, hemos procesado más de 3000 muestras tanto desde el tiempo que prestamos apoyo en el laboratorio clínico del hospital, hasta ahora que desarrollamos nuestras funciones en el laboratorio biología molecular anatomía patológica, en el mismo recinto”, agregando que continuarán con entusiasmo para contribuir a control de la pandemia. “Asimismo, ser parte de la red de laboratorios universitarios, nos permitió adjudicar un fondo, también del Ministerio de Ciencia, que nos permitirá contratar más profesionales para poder asegurar el gran compromiso que tenemos con la región”, acotó la doctora Carvacho.

“Considerando la capacidad diagnóstica y la cantidad de infectados al día de hoy es muy preocupante ver tanta gente en las calles y muchos de ellos sin las medidas de seguridad necesarias. Quiero hacer una invitación a ser responsables y respetar el llamado de la comunidad científica y de las autoridades a no salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario, y si así fuese, hacerlo respetando las medidas de seguridad y la distancia física. Esto es muy importante para evitar el contagio y es tarea de todos el cuidarnos”, expuso María Jacqueline Romero.

Todos los profesionales que desarrollan labores de riesgo como la del análisis de muestras potencialmente contaminadas con SARS-CoV-2 -nombre del virus que da origen a COVID19-, explicó la Dra. Carvacho, llevan a cabo estrictas medidas de protección que incluyen batas de protección que se utilizan sobre la ropa, guantes, mascarilla, y protectores faciales. “Además, el trabajo en sí mismo, se desarrolla en un área restringida (gabinete de bioseguridad) en que los investigadores trabajan a través de un vidrio (manos y material alejado del rostro y dentro de este gabinete) con el fin de nunca estar expuesto directamente a las muestras. Para entrar a los espacios donde se manejan muestras potencialmente contaminadas, se requiere desinfección a través del lavado de manos constante acompañado del cambio de guantes y el uso de etanol al 70%. Una vez que los bioquímicos y biotecnólogos terminan su turno, y regresan a su hogar, deben bañarse y poner directamente la ropa utilizada a lavar”, detalló la directora de investigación de la UCM.