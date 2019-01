Política 02-01-2019

Investigadoras denuncian discriminación y acoso laboral en universidades

En junio de este año, la doctora Karina Bravo presentó una denuncia por hostigamiento laboral en contra de sus superiores en la Universidad de O`Higgins, de la región del mismo nombre. La doctora Vania Figueroa declaró a favor de su colega, tras lo cual a ambas no se les renovó su contrato.

Este fue el caso que presentaron representantes de la Asociación Red de Investigadoras (RedI) ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. RedI tiene como objetivo promover la equidad de género en todos los ámbitos del conocimiento y erradicar las barreras que impiden a las mujeres el desarrollo de una carrera en la investigación.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, la recientemente creada casa de estudios habría actuado en forma reservada, sin informar cuáles fueron los antecedentes por los que se tomó la decisión de no renovarles el contrato.

Según informaron a la instancia, el 27 de junio de 2018 se inició el sumario en la universidad, el cual fue entregado el 11 de diciembre del mismo año. Sin embargo, la fecha de la resolución en la que se señala la no renovación del contrato es del 30 de noviembre y fue comunicada por correo electrónico.