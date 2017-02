Crónica 19-02-2017

Investigadores hortícolas se reunieron para conocer interesante proyecto con la Universidad de Liverpool

Profesionales de INIA de diferentes Centros Regionales llegaron a la Platina para participar de un taller de trabajo donde se dieron a conocer los aspectos que aborda esta iniciativa internacional y los beneficios que puede tener para la horticultura nacional.



El Programa nacional de Hortofruticultura de INIA está participando en el proyecto “Enhancing and implementing Knowledge based ICT solutions within high Risk and Uncertain conditions for Agriculture Production Systems (RUC-APS)”, en conjunto con la Universidad de Liverpool de Inglaterra. El programa está orientado a desarrollar investigación y transferencia de conocimiento de alto impacto en el sector Hortícola mediante el intercambio de participantes del sector académico e industrial entre Reino Unido, España, Italia, Polonia, Francia, Chile y Argentina. A nivel general, el proyecto es coordinado por el Dr. Jorge Hernández, de la Universidad de Liverpool, y a nivel nacional por la investigadora INIA Elizabeth Kher.



SONY DSC



Para conocer detalles del programa se realizó un taller de trabajo en el Centro Regional de Investigación La Platina, el que contó con la participación de cerca de 30 profesionales de INIA del área hortícola que viajaron desde distintos puntos del país. La jornada se inició con la Presentación general del proyecto RUC-APS, a cargo de Jorge Hernández, para luego dar paso a la exposición de Elizabeth Kehr donde dio cuenta del Interés del INIA por participar en esta iniciativa. De ahí en adelante se realizaron diferentes talleres y una mesa redonda de conversación entre todos los participantes de la jornada.



El Coordinador del Programa Nacional de Hortofruticultura, Gabriel Sellés, valoró la actividad y el proyecto destacando que se trata de una buena oportunidad para la construcción de lazos internacionales en el rubro de la horticultura.



El objetivo del proyecto “Enhancing and implementing Knowledge based ICT solutions within high Risk and Uncertain conditions for Agriculture Production Systems (RUC-APS)”, es la generación de un marco de trabajo estándar e internacional, validado por expertos, para la generación de soluciones de apoyo a la toma de decisión frente a entornos inciertos para que los agricultores puedan mejorar y optimizar su experiencia en la producción hortícola. Esto implica el desarrollo de innovación y desarrollo de sistemas de apoyo a la producción, gestión de operaciones, logística, transporte y cadena de suministro, gestión de riesgo bajo incertidumbre, gestión del conocimiento y cadena de valor. Para esto, RUC-APS tendrá en cuenta la utilización de metodologías y soluciones estándar para el apoyo de entornos colaborativos y soluciones participativas en la gestión de la cadena de valor hortícola. El proyecto es financiado por el programa marco de la Comunidad Europea Horizonte 2020.



Acerca de INIA



El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la principal institución de investigación agropecuaria de Chile, dependiente del Ministerio de Agricultura, con presencia nacional de Arica a Magallanes, a través de sus 10 Centros Regionales, además de oficinas técnicas y centros experimentales en cada una de las regiones del país. Su misión es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario. www.inia.cl