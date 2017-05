Crónica 02-05-2017

Investigadores INIA darán a conocer en Chillán importancia de nemátodos en control de plagas en frutales menores

Seminario internacional se realizará el miércoles 3 de mayo en Chillán, en dependencias del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Centro Regional INIA Quilamapu.

“Los nemátodos son la mejor tecnología existente para resolver los problemas generados por plagas de insectos como burritos y cabritos en frutales menores (arándanos, frambuesa, zarza parrilla, mora cultivada y avellano europeo)”, sostiene el investigador y fitopatólogo de INIA Quilamapu, Andrés France, al referirse a la efectividad de estos “gusanos microscópicos”.



El científico agregó que los nemátodos son la única opción para llegar a los lugares donde se encuentran las larvas de estos insectos que dañan significativamente los cultivos de frutales menores. France explicó que las larvas de burritos y cabritos se encuentran en profundas galerías en el suelo y al interior de las raíces o coronas de las mismas plantas, lugares donde no llegan otras formas de control como los productos químicos u otros organismos de control biológico.



Los burritos de la vid generan daño agrícola y comercial en frutales menores.

La presencia de estas plagas en huertos frutales de berries y avellano europeo genera daños de importancia agrícola y comercial, lo que generó la necesidad de realizar estudios con otras formas de control de plagas que fueran más eficaces.



Seminario internacional



En ese contexto, el seminario “Fermentación y formulaciones de nemátodos entomopatógenos nativos para el control biológico de plagas de importancia agrícola” resulta tan importante para productores de frutales menores del país.



Esta actividad se realizará el miércoles 3 de mayo, entre las 9.00 y 13 horas, en el auditorio de INIA Quilamapu, en Chillán, y contará con las exposiciones de cinco científicos que darán a conocer parte de los resultados que obtuvieron en un proyecto de investigación alusivo a la formulación y fermentación de nemátodos entomopatógenos.



Los temas a tratar son “Antecedentes biológicos y manejo de las plagas cabrito de la frambuesa (Aegorhinus superciliosus) y burrito de la vid (Naupactus xanthographus) en Chile”, que será abordado por el entomólogo de INIA La Cruz, Ernesto Cisternas; “Nemátodos entomopatógenos: biología y mecanismos de control de plagas”, cuyo expositor será el fitopatólogo de INIA Quilamapu, Andrés France; “Producción in vitro de nemátodos entomopatógenos: resultados y avances en especies nativas”, que será presentado por la investigadora de INIA Quilamapu, Irina Urtubia; “Aplicación y persistencia de juveniles infectivos de nemátodos”, que estará a cargo de la investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Adriana Sáenz Aponte; y “Modelo de transferencia tecnológica para nemátodos entomopatógenos”, que será presentado por la investigadora de INIA Quilamapu, Lorena Barra.



¿Qué son los nemátodos entomopatógenos?



Se trata de gusanos microscópicos que naturalmente parasitan algunos insectos. Estos nemátodos se encuentran de forma natural en el suelo, y son capaces de perseguir y localizar a su insecto huésped, hasta alcanzarlos, parasitarlos y transmitirles enfermedades que les causan la muerte.



Dentro de las características que resultan atractivas para utilizarlos en el control de plagas, están la habilidad para buscar y/o detectar insectos pagas dentro del perfil de suelo y en galerías dentro de raíces y tallos; el hecho que le generan una muerte rápida al insecto; son inofensivos para el medio ambiente; no son tóxicos para el ser humano, son relativamente específicos para cada plaga; son compatibles con un alto número de agentes químicos utilizados en la agricultura; entre otros.



El investigador de INIA, Andrés France, sostiene que si bien es cierto existe un reconocimiento a la efectividad de los nemátodos entomopatógenos en el control de las plagas, existe un problema en su aplicación. Ello pues su generación en grandes volúmenes se realiza de manera artesanal, lo que incide en el alto costo que conlleva. El científico agregó que este hecho representó una de las motivaciones del proyecto Fondef de dos años de duración que intentó disminuir el valor, generando fermentaciones en líquidos y formulaciones para facilitar la aplicación de nemátodos en los huertos.



Los interesados en asistir al seminario deben contactarse al fono 42 220 67 73 o escribir al mail: jdelahoz@inia.cl



