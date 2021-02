Policial 10-02-2021

Investigan extravío de vacunas contra el COVID-19 en Curicó





La noche de este lunes 08 de febrero, salió a la luz el extravío de una serie de vacunas contra el Covid-19. Se trataría de 40 dosis que podrían haber sido robadas del Cesfam los Aromos en Curicó.



Así lo señaló el informe policial, donde se reveló que la denuncia fue hecha por el Director de Salud Municipal de la comuna de Curicó. Según informó este, tras realizar el conteo previo al ciclo de vacunación, se percataron de la falta de un total de 40 dosis de vacunas sinovac.



El intendente Juan Eduardo Prieto, se trasladó al sitio donde acontecieron los hechos y sostuvo que “hay vacunas para todos. Esto es un hecho fortuito. El Gobierno seguirá trabajando y seguiremos reuniéndonos y revisando el tema de seguridad donde Carabineros y PDI han sido rigurosos recorriendo y haciendo rondas en todos los puntos. Tenemos cerca de 400 puntos de vacunación en la región y seguiremos adelante con este proceso”.



El líder regional, destacó que -hasta el incidente- el trabajo en conjunto con seremis, gobernadores, directores de servicios y 30 alcaldes se realizó sin contratiempos y de manera satisfactoria, algo evidenciado en las más de 56 mil personas inmunizadas en menos de una semana. En el proceso de inoculación masiva es importante el trabajo de los municipios a fin de garantizar la integridad de las vacunas, es decir, mantener bajo llave las dosis y personal de resguardo permanente.





“NO TIENEN EFECTO”



Por su parte, la seremi de Salud, Marlenne Durán, aclaró que lo sucedido no afectará el proceso de vacunación. La autoridad también confirmó que se instruirá un sumario administrativo y se pondrán los antecedentes a disposición de la Fiscalía.



“Como seremi de Salud instruiremos un sumario administrativo y se pondrán todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía”, dijo la seremi Marlenne Durán.



“Quiero recalcar que las vacunas al perder la cadena de frío no es un proceso seguro. El proceso seguro de vacunación es solamente en los establecimientos autorizados para esto y con los profesionales idóneos capacitados para esta vacunación. Esto fue solamente por hacer daño, porque no tiene un efecto en las personas, ni serviría para ser vendida por perder la cadena de frío”, dijo Durán.



Tras el reporte del hecho, la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía iniciaron los peritajes de rigor para determinar si se trata de un ilícito o un error en el arqueo.



El hecho que de momento se encuentra siendo investigado por Carabineros y la Policía de Investigaciones, no descarta que se trate un ilícito o un error en el arqueo. En tanto, personal policial se encuentra realizando patrullajes preventivos por el lugar de almacenamiento a la espera que aparezcan o sean devueltas