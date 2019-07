Nacional 02-07-2019

Investigan robo a oficinas en Santiago centro: The Clinic y Chile Transparente están entre los afectados

Un masivo robo a las oficinas de un edificio ubicado en la calle Merced, región Metropolitana, está siendo investigado por personal de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte de la PDI. Según informaron desde la policía civil, el asalto en cuestión afectó a la organización "Chile Transparente", al semanario "The Clinic" y a las empresas "GovMS SPA", "THINKGO" y "Grupo Center". En tanto, desde Carabineros estimaron preliminarmente lo sustraído en $10 millones.

"La situación fue advertida por parte del equipo que llegó a primera hora de esta mañana, quienes se percataron que los 5 pisos del edificio también fueron asaltados. Según cámaras de seguridad, el robo se habría efectuado a las 10:15 PM de este domingo", señaló el medio afectado a través de un comunicado. Así también, The Clinic denunció y lamentó "la sustracción de material sensible en el que estábamos trabajando e investigando, además del ensañamiento con nuestros documentos y pertenencias". Por su parte, desde Chile Transparente indicaron a través de su cuenta de Twitter: "Fuimos víctimas del robo de nuestras oficinas. Nuestra información sensible se encuentra encriptada y segura. Nos nos detendremos ningún segundo". En tanto, la coordinadora de la organización, Francisca González, precisó en el lugar que serían tres los equipos robados.