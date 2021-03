Social 17-03-2021

Investigardor de UTalca afirma que Convención Constitucional no necesariamente será paritaria



Debido a la existencia de distritos en los que se eligen una cantidad impar de representantes, estaría integrada entre un 45% y un 55% de representantes de cada uno de los sexos.

El investigador del Centro de Análisis Político (CAP) de la Universidad de Talca, Mario Herrera, sostuvo que el sistema electoral que se utilizará en la definición de los convencionales el próximo mes de abril tiene la ventaja de garantizar “un cierto umbral de representación femenina, pero como la paridad es a nivel distrital y no nacional, eso desencadenará en que la convención no necesariamente será paritaria”.

“Estimamos que la Convención estará conformada entre el 45% y el 55% por cada uno de los sexos, lo que ocurre porque tenemos distritos impares. En esos distritos impares, si son siete los electos en total, necesariamente serán cuatro de un sexo y tres del otro sexo”, agregó el experto.

No obstante, el profesor de la Universidad de Talca sostuvo que es “casi un hecho inédito el que una Carta Fundamental sea escrita en paridad de género y con cuotas de pueblos originarios”.

En tanto, agregó que la paridad operará de manera diferente en la cuota de los pueblos originarios. En dicho caso, dijo, existe un candidato o candidata titular y un remplazante que es del sexo opuesto. “Si es que en ese pueblo originario no se obtiene la paridad, lo que se hace es reemplazar a la persona menos votada por el suplente.”, recalcó.

Herrera señaló que la puesta en marcha de este sistema electoral en el contexto de la elección de los convencionales obliga a las colectividades políticas a buscar más liderazgos femeninos, lo que calificó como una solución a largo plazo en materia de representación. “La creación de nuevos liderazgos potencia la representación femenina, lo que es un aspecto más cultural que institucional”, añadió.