Política 09-06-2022

_IPC de mayo aumentó 1,2% respecto al mes anterior con fuerte alza del costo de alimentos y transporte



Según el reporte del INE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo aumentó 1,2% respecto al mes anterior. Una variación acumulada de 6,1% en lo que va del año y un alza a doce meses de 11,5%.

Diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y dos incidieron de forma negativa.

Entre las divisiones con alzas en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%), con 0,386 puntos porcentuales (pp.), y transporte (2,2%), con 0,313 pp.

Alimentos y bebidas no alcohólicas anotaron aumentos mensuales en sus once clases. La más importante fue pan y cereales (1,6%) que incidió 0,072pp., mientras que hortalizas, legumbres y tubérculos (2,5%) contribuyó con 0,069pp. De los 76 productos que componen la división, 62 presentaron alzas en sus precios, siendo el más relevante bebida gaseosa (4,8%), con una incidencia de 0,052pp., seguido de pan (1,6%), con 0,038pp. Los restantes productos con incidencias positivas acumularon 0,346pp.

Transporte consignó alzas mensuales en siete de sus diez clases. La más importante fue transporte de pasajeros por aire (21,3%) que aportó 0,200pp., seguida de combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal (2,0%), con 0,074pp. De los 24 productos que componen la división, 15 consignaron alzas en sus precios, destacando servicio de transporte aéreo (21,3%), con una incidencia de 0,200pp., seguido de gasolina (1,9%), con 0,058pp. Los restantes productos con contribuciones positivas acumularon 0,080pp.