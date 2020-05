Social 26-05-2020

IPS informó que se extiende hasta octubre la vigencia de los Subsidios Familiares



** Las personas no tendrán que concurrir al municipio en estos meses para renovar el beneficio.



Todos los subsidios familiares con vencimiento en los meses de abril, mayo y junio de este año se renuevan automáticamente hasta el 30 de octubre de 2020.



La medida fue instruida por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), para disminuir el número de trámites presenciales en municipios, dada la contingencia que nos afecta por el COVID-19.



Por lo anterior, los pagos de estos subsidios, a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS), se mantienen hasta el 30 de octubre de 2020. Para después continuar recibiendo el beneficio en noviembre, el trámite de postulación deberá hacerse el mes de septiembre, así las personas no perderán la continuidad del beneficio.





Si una persona pudo renovar el subsidio antes de esta medida de extensión, y esa postulación fue aprobada, el beneficio no vencerá en octubre, sino que prevalecerá la vigencia regular de 36 meses. Las personas que están en esta situación no tienen que hacer ningún otro trámite.