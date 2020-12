Social 19-12-2020

IPS llama a trabajadores a actualizar sus cargas familiares





Esta actualización es requisito esencial para acceder al Aporte Familiar Permanente, en febrero de cada año.



El Instituto de Previsión Social (IPS) y su red de atención ChileAtiende hace un llamado a los trabajadores y trabajadoras que requieran colocar al día el pago de sus Asignaciones Familiares a realizarlo a la brevedad, especialmente ante de finalizar este mes de diciembre, debido a que esta actualización, es requisito indispensable para recibir a partir de febrero 2021, el pago del Aporte Familiar Permanente (ex bono Marzo).



En el caso de las personas que teniendo derecho a recibir este beneficio, no tengan actualizadas sus cargas familiares, deben acudir a la Caja de Compensación, al Instituto de Previsión Social, IPS, según corresponda y en caso de ser funcionario público, a su empleador. Hasta entonces, el trabajador o trabajadora no figurará en las nóminas de pago del Aporte Familiar Permanente 2021. Sin embargo, mantendrá su derecho a reclamar (dentro del plazo legal de un año), siempre que la situación con su empleador quede totalmente regularizada.



La Asignación Familiar es un subsidio estatal para los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y subsidiados, por las personas que vivan a sus expensas y cumplan con los requisitos legales (también llamadas “cargas”). Esta suma de dinero mensual varía, de acuerdo con el sueldo del beneficiario.