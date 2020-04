Social 16-04-2020

IPS llama a usuarios con Cuenta Rut activa a No acudir a los locales de pago, mientras dure la emergencia



El Instituto de Previsión Social informó que los usuarios con una CuentaRUT disponible, que la hayan usado al menos una vez en los últimos 6 meses, recibirán DESDE ABRIL en esa cuenta beneficios como el Subsidio Familiar (SUF), la Pensión Básica Solidaria u otras pensiones y beneficios del IPS que antes cobraban en locales de Caja Los Héroes o BancoEstado.



El Instituto de Previsión Social (IPS) reiteró a todas las personas que tienen una CuentaRUT activa -que la hayan usado en los últimos seis meses- y cobran beneficios administrados por el IPS, ya sea en Caja Los Héroes o BancoEstado, que ya no será necesario ir a una sucursal de pago para recibir su dinero.



Esto, pues a contar de abril, y con el fin de contribuir a que las personas no salgan de sus casas durante la emergencia sanitaria, el IPS traspasó el pago de sus beneficios a la CuentaRUT de quienes la tengan disponible. Esta medida busca facilitar el pago en la actual contingencia sanitaria. El pago presencial sólo queda disponible para personas que no tienen una CuentaRut usada en los últimos meses.



Como se recordará, el traspaso a la cuenta Rut se realizó automáticamente, por lo que desde abril estos beneficiarios NO tienen que concurrir a un local de pago de Caja Los Héroes o de BancoEstado, porque su beneficio estará depositado en su fecha de cobro habitual. La medida se aplicará durante la contingencia sanitaria, hasta julio, a quienes cobran pensiones de las ex Cajas de Previsión, Subsidio Familiar, pensiones básicas solidarias y todos los beneficios del Estado que entrega el IPS.



Aquellos beneficiarios que NO tienen CuentaRUT, y que concurren a retirar sus pagos presencialmente, podrán seguir haciéndolo de esa misma manera, pero se les está ofreciendo una opción excepcional y voluntaria de pago electrónico para los próximos meses.