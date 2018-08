Crónica 28-08-2018

IPS Maule: más de 113 mil familias ya han recibido el Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo)

El IPS hace un llamado a las familias que aún no han cobrado el beneficio para que se acerquen a retirarlo.



En la Región del Maule, el Aporte Familiar Permanente 2018 (ex Bono Marzo) ya ha sido entregado a más de 113 mil familias de menores ingresos. El Estado ha desembolsado más de 10 mil millones de pesos en la entrega de esta ayuda estatal.



Para las personas que aún no han cobrado el Aporte Familiar Permanente, el Instituto de Previsión Social, a través de su red ChileAtiende, ha dado inicio a su campaña de difusión denominada ¡Cobra tu Aporte a tiempo!



Si bien son 113 mil 475 familias las que ya han cobrado el Aporte en la región, lo que corresponde casi a la totalidad de los beneficiados, se estima que aún restan mil 516 familias que no han hecho el cobro de este beneficio. El IPS hace un llamado para que las personas que aún no han cobrado se cerquen a retirar su beneficio, dado que existe un plazo de 9 meses para cobrar, lo que comienza a vencer en diciembre próximo.



Cabe recordar que, para este 2018, el Aporte Familiar Permanente tuvo un valor de $45.212 por carga o familia, según el tipo de beneficiario.



A quienes crean cumplir con los requisitos y aún no han cobrado el Aporte, pueden consultar el derecho al beneficio y dónde cobrar en www.aportefamiliar.cl o llamar al Call Center 600 440 0040.