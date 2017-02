Crónica 16-02-2017

IPS Móviles finalizaron su labor en la región del Maule.

Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, destacó que lugareños valoraron el ahorro de tiempo que les significó poder realizar sus trámites en el mismo lugar donde cobran sus beneficios.



Si bien sus casas no se vieron afectadas directamente por los incendios forestales, si lo hizo el entorno donde residen muchas de las personas que llegaron a pagarse de sus beneficios en la comuna de Hualañé, sector hasta donde este mes, la ruta rural de pago, llegó acompañada de uno de los IPS Móviles que trabajaron en la Región del Maule, durante la emergencia.



Fueron estos beneficiarios justamente, los que en diálogo con el director regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, le manifestaron su complacencia. “Las personas valoraron y expresaron su gratitud por el ahorro de tiempo que les significó el poder realizar sus trámites en el mismo lugar donde cobraron sus beneficios, lo que para nosotros, es muy significativo, porque sentimos que de alguna manera, hemos podido contribuir al bienestar de personas que no lo han pasado nada de bien las últimas semanas” comentó.



Agregó, que con esta labor, se dio por concluido el trabajo de los IPS Móviles en la región. “Hualañé fue la última ruta de pago que contó con la presencia de las oficinas móviles, cuya presencia en nuestro territorio, desde el inicio de la emergencia fue muy importante para realizar nuestra labor. Agradecemos al director nacional, al subdirector de Clientes, la preocupación y el apoyo que nos brindaron en este período complejo, al que pudimos hacer frente de la mejor manera gracias a estos vehículos, que fueron la prolongación de nuestras sucursales en sectores cuya infraestructura y conectividad se vio afectada por los incendios”.





El Pago Rural

Durante el pago, que en Hualañé, atiende a cerca de mil 400 personas, quienes se acercaron al IPS Móvil, lo hicieron para realizar diversos trámites y consultas vinculadas entre otras materias al aporte familiar permanente, la eliminación del 7% en salud o el aporte previsional.



Sin embargo, fueron la identificación de pensionados, el traspaso de cargas familiares al pago electrónico y el otorgamiento de poderes, los trámites más solicitados por las y los beneficiarios.



Para los pensionados Alba Guerrero y Raúl Andrade, el otorgamiento de poder fue la solución a la dificultad para desplazarse de Alba. “Ya no veo nada y me duelen todos los huesos, no puedo hacer nada en la casa, él hace todo, me atiende en la cama y tiene que traerme para acá. Fue bueno entregarle poder para que yo no deba venir todos los meses” comentó.



Por su parte, el pensionado Luis González González, que entregó poder a su nieta Maritza Valdivia, ya no tendrá que acudir cada mes en su modesta silla de ruedas a cobrar su pensión. “La silla está muy mala y me cuesta mucho sacarlo, agradezco al IPS el poder hacer el trámite aquí porque debido a la dificultad para desplazarnos no habíamos podido acudir a las oficinas” señaló la joven.



Al igual que ellos, fue más de medio centenar de personas a quienes atendieron durante esa mañana, las funcionarias Victoria San Juan y Ximena Torres de las Sucursales de Curicó y Talca, quienes desempeñaron su labor apoyadas por Iván Bustamante, jefe de la Sucursal Curicó y por Waldo Quevedo Araya, director regional del IPS Maule, quien se encargó personalmente de coordinar y supervisar el trabajo que los IPS Móviles realizaron cada día en distintos puntos de la región del Maule.