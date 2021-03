Social 16-03-2021

IPSOS: 49% de los chilenos cree que la vacuna no bajará los contagios de Covid-19



En su serie de estudios “Coronavirus en Chile”, la consultora IPSOS publicó una medición sobre el proceso de vacunación que está viviendo el país.

El estudio realizado en el mes de marzo evidenció que una de cada diez personas no se vacunará (10%), siendo las mujeres las que se mostraron más reacias a inocularse con un 13%. En este tópico, un 11% de los consultados dijo que aún no sabe si se vacunará mientras que un 21% del total de los encuestados dice ya haberse vacunado.



Frente a la disyuntiva de si bajará el número de contagios una vez que finalice el proceso de vacunación (seis meses después de finalizada la campaña sanitaria), un 49% de los encuestados opina que la vacuna no disminuirá la incidencia del Covid19. A su vez, un 24% cree que bajará sólo un poco la prevalencia de la enfermedad, un 17% que la disminuirá bastante, y un 2% estima que con ello se eliminará por completo el virus. Un 8% de las personas consultadas declararon no saber al respecto.



Sobre la obligatoriedad de la vacunación, un 50% de los chilenos dice que las personas deben ser libres de decidir si se vacunarán y solo un 5% admite que es un riesgo vacunarse. Por contraparte un 22% de los consultados a nivel nacional dice que las personas que no se inoculen en este proceso son un riesgo para los demás.



Respecto a qué debe hacerse con las dosis sobrantes de la vacuna, una vez que haya inoculado a toda la población, el 48% cree que Chile debería guardarlas por si necesita utilizarlas a futuro, mientras que un 44% está a favor de que se las envíe a otros países para que puedan utilizarla en el combate de la pandemia. Un 8% declara no saber qué responder.



“El éxito de la vacunación para contener la propagación del virus depende directamente de la adhesión que logre en la población, la que se basa en la credibilidad de su efectividad. Estamos frente a un momento clave del proceso, prontos a avanzar en la aplicación de la vacuna a la población adulta, la que corresponde al núcleo principal de personas que se movilizan, trabajan y abastecen de insumos al hogar. En ese contexto, es un desafío para el proceso de vacunación el poder contrarrestar la dudas y reservas de la población respecto del efecto de la vacuna y sus beneficios”, comenta Alejandra Ojeda, Gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile.



En lo relativo a la evaluación frente al proceso mismo de vacunación, un 79% dice sentirse orgulloso del actual proceso, lo cual se divide en 18% que están muy orgullosos, un 30% orgullosos y un 30% algo orgullosos. Por contrapartida, el 16% declara que no se siente para nada orgulloso con lo que se ha hecho, y un 6% no tiene una postura clara sobre este tema.



La encuesta evidenció que un 81% de los chilenos cree que el país tardará 1 año o más para recuperarse de los efectos económicos que trajo la pandemia y solo un 14% dice que tardará 1 año o menos.



Respeto de este resultado, Alejandra Ojeda, Gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile indica que: “En Chile hemos vivido con un alto nivel de incertidumbre que comenzó antes de la crisis de salud. Y este último año nos demostró, en materia de pandemia, que toda predicción o tendencia observada tiene altos grados de variabilidad. Por otra parte, el daño económico de la pandemia para los hogares del país ha sido tremendo y aun no dimensionado a cabalidad. Estos resultados nos indican que la población está observando con prudencia la recuperación económica del país y que nos existen altas expectativas en lo inmediato.”



Frente al tema de la mascarilla, al ser consultados sobre si después de recibir las dos dosis del medicamento la gente dejaría de usarlas, un 53% dijo que esperaría más de un año para volver a salir de la casa sin una de ellas. Por su parte, sólo el 3% de los consultados asegura que dejaría de usar mascarilla apenas se haya vacunado por segunda vez, el 14% esperaría entre 7 meses y un año, el 10% entre 4 y 6 meses, y el 13% entre 1 y 3 meses.



Post vacunación, un 22% de los encuestados dice que esperaría entre 1 y 3 meses para usar el transporte público, mientras que un 17% responde que no utilizarán este sistema de movilización en más de un año. Sobre la posibilidad de asistir a centros comerciales, un 34% de la gente cree que esperaría entre 1 y 3 meses para volver a ir a comprar a un mall, mientras que el 18% asegura que iría de inmediato una vez que se haya inoculado. El 12% esperaría entre 4 y 6 meses, el 5% entre 7 meses y un año, el 8% más de un año, mientras que el 23% confiesa que no ha dejado de asistir a las tiendas comerciales aún estando en pandemia.



Los eventos masivos han sido postergados durante la pandemia del Covid-19 por su alto riesgo de contagio. Respecto a esto un 37% dice que esperaría más de año para asistir luego de aplicar las dos dosis de la vacuna y un 36% dice que esperaría entre 1 a 6 meses. Solo un 5% dice que lo haría inmediatamente después de vacunarse.