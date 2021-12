Crónica 31-12-2021

Ipsos: Entrega del IFE y proceso de vacunación son elegidos como los dos hitos más positivos en el país en el 2021

La medición de Claves Ipsos Diciembre 2021 arrojó también que un 64% de las personas encuestadas cree que la llegada de Ómicron será de gravedad para el país, sin embargo 55% se siente protegido frente a la variante.

Ipsos publicó la tercera edición de su informe mensual llamado “Claves Ipsos”, medición que tiene como fin entregar una mirada actual al acontecer nacional y ciudadano. En esta versión se consultó la opinión de 801 personas, mayores de 18 años, de todas las regiones del país. Los temas de este estudio son: Recuento 2021, Expectativas en Economía y consumo para el año 2022, Covid en Chile e Indicadores para un País en Seguimiento.

RECUENTO 2021

A nivel personal y familiar, un 49% de los chilenos mencionó que el 2021 fue un año complejo pero no malo y un 21% dijo que fue un año estable. Sin embargo, un 20% admitió que fue un mal año y solo 1 de cada 10 encuestados nacionales consideró que el año 2021 fue bueno o excelente.

En relación al país, un 44% dijo que fue un año complejo pero no malo, seguido por un 29% que mencionó que el 2021 fue un mal año para Chile. Del total de los encuestados, tan solo un 6% evaluó el año como bueno o excelente.

Al hacer una evaluación sobre lo que fue el año 2021, un 45% de la gente estima como positivo las relaciones familiares, mientras que un 26% considera que dicho punto fue negativo. En promedio, este aspecto es evaluado con la nota más alta (5,2). Otros puntos obtuvieron evaluaciones más negativas de parte de los encuestados, como: salud física (4,8), estabilidad laboral (4,7), vida social y relaciones con amigos (4,6), salud mental (4,6), e ingresos económicos (4,5).

Dentro de los hitos más positivos del 2021, el que se considera más positivo para el país es la entrega del IFE mensualmente desde junio (88% de aprobación), seguido del proceso de vacunación contra el coronavirus (83%) y el anuncio de la Pensión Garantizada Universal (75%). Cierran el listado el inicio del trabajo de la Convención Constitucional en julio (55%), la presentación de la Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera en octubre (48%) y el rechazo de la Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera en noviembre (32%).

Al ser consultados por los hechos más importantes de este año, 29% dice que fue el proceso de vacunación contra el coronavirus, un 24% sostiene que es la entrega del IFE mensualmente desde junio, y en tercer lugar aparecen las elecciones presidenciales en primera y en segunda vuelta (13%). Más abajo aparecen las aprobaciones de los retiros de fondos previsionales (10%), el inicio del trabajo de la Convención Constitucional (10%) y la aprobación del matrimonio igualitario (5%).

“La lectura del año 2021 se resume en la idea de un año complejo, pero no malo tanto a nivel personal como para el país. Fue un año de aperturas, en el que transitamos de las cuarentenas a una relativa normalidad muy esperada por las personas. En este tránsito, hay dos hechos que la ciudadanía destaca positivamente, el apoyo económico permanente a través de IFE y el exitoso proceso de vacunación en el país, el que habilitó para el retorno a los trabajos, a la presencialidad en la educación y a la vida social que se había visto seriamente afectada”, indica Alejandra Ojeda, Gerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile.



EXPECTATIVAS EN ECONOMÍA Y CONSUMO PARA EL AÑO 2022

Ante la consigna “¿En el año 2022 usted cree que mejorarán o empeorarán los siguientes aspectos relacionados con la economía en Chile?”, un 51% cree que la inflación empeorará respecto al 2021 y solo un 14% piensa que mejorará. Sobre la inversión extranjera, un 35% mencionó que será peor que el año anterior pero un 43% dijo que se mantendrá igual. En relación al desempleo y la economía del país, un 30 y un 36% respectivamente vaticinan que tendrá un rendimiento negativo.

Respecto a los cambios en patrones de consumo esperados para el 2022, el 52% mencionó estar de acuerdo en “Cambiar mis prioridades en términos de lo que consumo respecto al 2021”. Un 46% dijo que “Vamos a tener que gastar más que en 2021”, mientras que un 43% dijo que “En mi hogar vamos a tener menos dinero disponible que en 2021”. Por el contrario, un 48% se mostró en desacuerdo con la consigna “Voy a tener que contratar más créditos de consumo y/o avances en efectivo respecto a 2021”.

Al ser consultados sobre cuáles serán los gastos donde las personas más aumentarán su inversión, el 28% dice que la educación, el 25% la comida y alimentación, el 23% en servicios básicos (luz, agua, transporte). Donde menos interés hay en gastar el dinero es en bebidas alcohólicas (7%) y en juegos de azar (6%).

“Hay una actitud de mucha cautela en materia económica para el año 2022. Las personas están conscientes del peligro de la inflación, fenómeno económico que se observa en el mundo en el contexto de la crisis de salud, pero que ha golpeado más fuertemente a Latinoamérica. Por tanto, se espera aumento de los gastos, menos dinero disponible y el consecuente ajuste en el presupuesto personal y familiar”, comenta Alejandra Ojeda, Gerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile.









COVID EN CHILE

En diciembre, un 39% de los encuestados considera de alta gravedad la propagación del Covid-19 en el país y un 35% lo considera de baja gravedad para las personas, siendo los hombres (40%) quienes menos percepción de gravedad tiene ante el virus.

En relación al manejo de la pandemia, el Gobierno alcanzó su mejor evaluación en 2021 con un 47% de aprobación, teniendo un aumento de un 19% en comparación con noviembre , mientras que solo un 28% evaluó su gestión de manera negativa.

Respecto a la variante Omicron del coronavirus, un 34% cree que será grave para el país y un 30% estima que será muy grave. Solamente el 3% de los encuestados opina que no será nada grave. Pese a la percepción de gravedad de esta variante, el 36% se siente protegido frente a ella y el 19% muy protegido. Sólo el 3% asegura estar nada protegido.